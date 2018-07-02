Поражение от сборной России заставило легенду закончить карьеру

После сенсационной победы сборной России по футболу над сборной Испании полузащитник Андрес Иньеста объявил о своем уходе из национальной сборной. По словам самого спортсмена, вчерашний матч был последним в его карьере за сборную своей страны. Больше на международных соревнованиях именитый испанский полузащитник выступать не будет.

Фото: ru.fifa.com

Отметим, что вчера Андрес Иньеста принес пользу своей команде, и весьма ощутимую. Полузащитник забил гол в серии пенальти, что все равно не позволило испанцам одержать верх — лучшим в этой встречи был российский вратарь Игорь Акинфеев, справившийся сразу с двумя из пяти пенальти и обеспечивший выход российской сборной в следующий этап плей-офф.

Андрес Иньеста — один из самых знаменитейших и титулованных игроков за всю историю футбола. Так, 34-летний полузащитник по прозвищу "Волшебник", становился чемпионом мира со сборной Испании в 2010 году. Два раза Андресу Иньесте и Ко покорялся и чемпионат Европы — в 2008 и в 2012 годах. Также в копилке легендарного полузащитник хватает достижений и на клубном уровне. Так, например, Андрес Иньеста становился чемпионом Испании аж девять раз. Четыре раза испанец становился победителем Лиги чемпионов.

В 2010 и 2012 годах Андрес Иньеста был признан вторым и третьим футболистом мира соответственно.

Напомним, что сборная России одержала победу над сборной Испании в серии пенальти. В четвертьфинале россияне встретятся со сборной Хорватии. Игра состоится в следующее воскресенье, в 21:00 по московскому времени.

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