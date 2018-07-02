Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ

В воскресенье сборная Хорватии одержала победу над датчанами в серии пенальти. Теперь футболистам предстоит сразиться со сборной России, которая одолела команду Испании также во время исполнения 11-метровых ударов. Иван Ракитич, хорватский полузащитник, назвал предстоящую игру грандиозной.

Фото: ru.fifa.com

"Матч между Россией и Испанией показал, что на чемпионате мира возможно все. Теперь нас ждет грандиозный матч в четвертьфинале, где не будет фаворита. Но нам по силам выйти в полуфинал", - цитирует полузащитика агентство "РИА Новости".

За место в 1/2 финала сборные России и Хорватии сразятся 7 июля в Сочи.

Ранее "Правда.Ру" писала, впервые в истории сборная России вышла в четвертьфинал Чемпионата Мира. Наши футболисты были точнее в послематчевых пенальти и одержали победу над командой Испании.

В основное время команды России и Испании сыграли 1:1. Первый гол забил защитник российской сборной Сергей Игнашевич в свои же ворота, это произошло на 11 минуте, далее воротами уже не ошибся Артем Дзюба. Это произошло через полчаса после первого гола. Дополнительное время так и не помогло выявить сильнейшую команду. После чего пришла пора послематчевых пенальти - 4:3.