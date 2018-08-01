Украинский боксер отказался от звания "Герой Украины"

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, уроженец Украины Александр Усик отказался от звания "Герой Украины". Спортсмен заявил, что оно ему просто-напросто не нужно.
По словам Усика, "ему не нужны никакие звезды". По его мнению, для своего народа он и так в каком-то смысле является героем, поэтому не видит особого смысла в регалиях и почестях.
Напомним, что несколько недель назад украинский боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым. Бой состоялся в Москве. На Украине, несмотря на желание дать спортсмену "Героя Украины", событие восприняли неоднозначно. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко и вовсе заявил, что теперь в агрессию России против Украины никто не поверит. По его словам, стране было бы лучше, если бы в России происходило как можно меньше положительных событий с участием украинцев.
Соотечественница же Усика, писательница Лариса Ницой, обозвала боксера трусом и ватником. По ее мнению, спортсмен был просто обязан после победы выкрикнуть "Слава Украине!". Но Усик этого не сделал.
Дело в том, что у Усика на сложившиеся отношения между Россией и Украиной несколько иные взгляды, нежели у большинства его соотечественников. По словам самого боксера, он не видит ни разницы между украинцами и русскими, считая его одним народом, ни причин враждовать друг с другом. Александр Усик заявил, что преград для мирного сосуществования нет, они лишь в головах у людей.
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