Ребенок побил 23-летний рекорд самого титулованного олимпийца

Десятилетний пловец Кларк Кент Апуада побил рекорд 23-олимпийского чемпиона из США Майкла Фелпса. Как сообщает CNN, поставленный олипийцем рекорд до этого дня держался 23 года.
Рекорд был побит в Калифорнии, на международном турнире. Кент одержал победу в заплыве на 100 м в стиле баттерфляй, проплыв дистанцию за 1.09,38. Свой рекорд в 1.10,48 Фелпс установил еще в 1995 году, когда ему тоже было 10 лет.
Мальчика стали называть "супермен" потому, что его имя совпадает с другим суперменом - героем фильмов и комиксов. Тренер ребенка отмечает, что мальчик - самый талантливый его подопечный за всю наставническую деятельность.
Крис Апуада, отец пловца, рассказал, что плаванием мальчик занимается профессионально всего 4 года. Также он занимается музицированием, боевыми искусствами, а в школе его привлекает программирование.
Майкл Фелпс завершил карьеру после Олимпиады-2016 в Рио-де- Жанейро. Американский пловец принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые). Американец является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.
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