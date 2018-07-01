Сборная России выиграла у команды Испании на ЧМ-2018

Впервые в истории сборная России вышла в четвертьфинал Чемпионата Мира. Наши футболисты были точнее в послематчевых пенальти и одержали победу над командой Испании.

В основное время сборные сыграли 1:1. Первый гол забил защитник российской сборной Сергей Игнашевич в свои же ворота, это произошло на 11 минуте, далее воротами уже не ошибся Артем Дзюба. Это произошло через полчаса после первого гола. Дополнительное время так и не помогло выявить сильнейшую команду. После чего пришла пора послематчевых пенальти — 4:3.

Команда, с которой будет играть российская сборная, определится на стадионе Нижнего Новгорода по итогам матча между Хорватией и Данией.

Следующий раз отечественные футболисты выйдут на поле 7 июля в Сочи.