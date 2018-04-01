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Источник Правда.Ру

Ольга Корбут не может продать медаль Олимпиады

Спорт

Московский музей спорта отказался возвращать украденную золотую олимпийскую медаль проживающей сейчас в США советской гимнастке Ольге Корбут.

Ольга Корбут не сможет продать медаль Олимпиады. Ольга Корбут не сможет продать медаль Олимпиады

Как сообщила сама Корбут на своей странице в Facebook, медаль, которую она искала 46 лет, ей отказались вернуть под предлогом того, что награда - собственность России.

«Вернулась домой из Москвы, где произошло много интересного. Я даже нашла одну из своих золотых медалей, завоеванных на Играх-1972 в музее спорта. Она была украдена спустя несколько дней после того, как я выиграла ее. Я искала ее 46 лет. Музей не позволил мне забрать медаль, потому что, как они говорят, это собственность Российской Федерации», - написала Корбут.

Корбут намерена отвоевать медаль. На обратной стороне медали выгравировано имя спортсменки.

«Однажды я вернусь, моя борьба не окончена», - сообщила Корбут.

В феврале прошлого года гимнастка продала с аукциона пять медалей, завоеванных ею на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, за награды она получила 230 тысяч долларов.

Корбут - четырехкратная олимпийская чемпионка и двукратный серебряный призер Игр. Она первой исполнила уникальный элемент, который затем назвал в ее честь «Петлей Корбут». 


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