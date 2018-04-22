Пять причин, по которым собаки на нас обижаются

Эксперты в области поведения животных из Колумбийского университета рассказали о вещах, которые собаки терпеть не могут. Их пять, сообщается в журнале IFL Scienc.

Первое — запрет на обнюхивание всего подряд. Собаки живут в обонятельном мире, именно так они познают окружающее. Поэтому питомцы очень расстраиваются, когда им запрещают нюхать каждый встречный бордюр, дерево, невидимую вещь, других собак.

Второе — запуск фейерверков. Салют собака воспринимает как "небо", которое на нее нападает. Лучше всего в такой момент держать питомца в закрытом помещении, не доводя его до стресса. Но лучше всего не запирать его в отдельной комнате, так как собака все равно попытается сбежать от шума и есть риск нанесения увечий.

Третье — ограничение независимости. Собаке важно время от времени заниматься чем-то без участия хозяев. Лучше всего — оставить пса наедине с игрушками для животных.

Четвертое — незнакомые люди в незнакомом месте. Они вызывают у собак большой стресс, и понравиться псу новое место может только в том случае, если рядом будет хозяин. Стресс у собак, измеряемый частотой сердечных сокращений, значительно увеличивается, когда они попадают в новое место, плюс, когда их гладит человек, которого они не знают

Пятое — собакам не нравится обниматься. Анализ 250 фотографий животных, находящихся в объятиях человека, позволил говорить о том, что на 81,6% из них собаки выглядели скованными, как если бы им было неудобно. Остальные снимки оказались либо нейтральными, либо двусмысленными (10,8%), либо радостными (7,6%).С объятия могут восприниматься ими как вторжение в личное пространство.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что портал Mans Draugs составил рейтинг лучших защитников человека среди пород сторожевых собак. Они при виде чужого человека лают, чтобы привлечь внимание хозяина. Собаки ходят с людьми на войну, охоту, рыбалку, сторожат дом.

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