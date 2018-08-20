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Как в СССР: петербуржца отправляют в "психушку" за анекдот во "ВКонтакте"

Общество » Соцсети » ВКонтакте

В Санкт-Петербурге инициировано рассмотрение дела о публикации трехлетней давности во "Вконтакте". Невский районный суд обвиняет Эдуарда Никитина в экстремизме из-за опубликованного в 2015 году анекдота, пишет "Интерфакс".

Как в СССР: питерца отправляют в

Адвокат Никитина Максим Камакин сообщил, что причиной обвинения стали карикатура и анекдот, которые возбуждают вражду. Сообщается, что один из героев анекдота усомнился в положительных изменениях после выборов и провоцировал ненависть словом "ватник". Записи появились в блоге Никитина в 2015 году.

"Ему была проведена психиатрическая экспертиза, и следствие просит не привлечения к уголовной ответственности, а направления на принудительное лечение. Сегодня будет первое заседание, на котором мы заявим ходатайство об исключении экспертиз из дела как недопустимых доказательств, потому что они основаны на домыслах. Если суд наше ходатайство удовлетворит, других доказательств вины не будет", - заявил адвокат Камакин в интервью "Интерфаксу".

Дело по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) было возбуждено в декабре 2017 года.

Ранее Правда.Ру писала о том, что сыктывкарский суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы. В своем профиле во "ВКонтакте" сыктывкарец призывал к возрождению Советского Союза. 40-летнего мужчину обвинили в экстремизме. 

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Темы центр экстремизм Санкт-Петербург
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