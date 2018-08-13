"Вконтакте" поможет пользователям избежать суда за репосты

Руководство социальной сети "Вконтакте" приготовило две интернет-реформы, которые призваны снизить количество уголовных дел и судебных разбирательств из-за репостов и сохраненных картинок, написал на своей страницы гендиректор соцсети Андрей Рогозов.
Во-первых, "Вконтакте" скроет информацию о тех, кто поделился записью, от всех, кроме автора оригинального поста.
"Помимо этого, в течение месяца мы подготовим к запуску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет. Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей", - пишет Рогозов.
Принять такие меры вынудили участившиеся случаи уголовных дел из-за пользования социальной сетью "Пользователи "ВКонтакте" все чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям", - объяснил генеральный директор компании.
Ранее стало известно, что в сети появились сканы материалов дела, заведенного в отношении жительницы Барнаула Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме. Данные на нее передала сеть "ВКонтакте."
Подозрение вызвали 13 изображений, в которых унижается "негроидная раса" и религия на ее странице в "ВКонтакте".
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