Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram

Мессенджер Telegram пытается найти пути обхода блокировки, из-за чего сначала перешел на подсеть американской компании Amazon, включающую в себя более 600 000 ip-адресов, затем — на подсеть Google, в которой было 540 000 ip-адресов.
Из-за этого Роскомнадзор частично заблокировал часть IP-адресов поисковика, из-за чего у пользователей возникли проблемы с открытием стартовой страницы Google. Чаще всего проблемы возникали у клиентов "Ростелеком".
О блокировке ip-адресов Google также сообщил специалист по кибербезопасности Александр Литреев в своем телеграм-канале
"Сайберсекьюрити и Ко.", пишут "Ведомости".
Количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около часа ночи 22 апреля. Большинство пользователей отмечают, что у них возникли проблемы со входом на сайт, другие жалуются на сложности при поиске.
Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля, однако, по данным на утро 22 апреля, он был доступен в России для многих пользователей. Telegram пока удается избежать блокировки, поскольку мессенджер постоянно меняет ip-адреса. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к различным сайтам.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке Telegram. На представление доказательств потребовалось менее получаса, после чего судья удалился в совещательную комнату.
Адвокаты просили отложить рассмотрение иска на "разумное время", но суд отказал им, посчитав ходатайство "злоупотреблением правом". В ФСБ отметили, что Telegram не обосновал, почему не может предоставить ключи шифрования.
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