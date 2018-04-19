Соцсети: Клименко извинился за "кривые руки" Рокомнадзора

Советник президента по интернету Герман Клименко извинился за действия Роскомнадзора, которые привели к сбоям в работе ряда компаний. Клименко сказал, что проблемы возникли из-за попыток надзорного ведомства заблокировать мессенджер Telegram, пишет РИА Новости.

"Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно", — сказал советник президента.

Клименко пояснил, что зачастую российские компании пользуются иностранными серверами в целях экономии. Это несет "известные риски безопасности", считает советник. Он добавил, что некоторым обратившимся за помощью компаниям оказали поддержку, их работа восстанавливается.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке Telegram. На представление доказательств потребовалось менее получаса, после чего судья удалился в совещательную комнату.

Адвокаты просили отложить рассмотрение иска на "разумное время", но суд отказал им, посчитав ходатайство "злоупотреблением правом". В ФСБ отметили, что Telegram не обосновал, почему не может предоставить ключи шифрования.

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