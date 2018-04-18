ООН назвала бесчеловечной блокировку Telegram

В ООН усмотрели нарушение стандартов в области прав человека из-за требования блокировки Telegram в России. Такое мнение высказал официальный представитель Управления верховного комиссара Руперт Колвилл, пишет РИА Новости.
"В случае с шестью лицами, о которых идёт речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии, в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершён запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличие юридических гарантий и надзора", — сообщил Колвилл.
А реакция российских властей, связанная с блокировкой сервиса для всех пользователей, "является исключительно непропорциональным ответом", отметил представитель ООН.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Telegram-сообществе с пятницы бурление в связи с решением суда о блокировке этого мессенджера по требованию Роскомнадзора. Но вот что любопытно: прошло четыре дня, а несмотря на все технические усилия правительственного агентства просмотры популярных каналов в Telegram только увеличиваются.
Telegram-авторы потешаются над потугами Роскомнадзора. Роскомнадзор блокирует тысячи сетей и подсетей, которые начинают затрагивать деятельность других онлайновых сервисов. Ситуация все больше загоняется в технический тупик.
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