Эксперт назвал способы, как избавиться от западного влияния в интернете

Американская социальная сеть Facebook, считающаяся крупнейшей в мире, решила заблокировать целый ряд аккаунтов (или, проще говоря, страниц) российского информационного агентства Sputnik.
Аргументы подопечных Марка Цукерберга выглядят стандартно: Россия через свои массмедиа якобы продвигает некие внутренние интересы во Всемирную сеть.
— Российские СМИ, которые пытаются развиваться на западных площадках, изначально загоняются в угол и просто обречены. Как только западные хозяева этих сетей поймут, что наши СМИ представляют реальную опасность своим качественным интересным контентом и рейтингами, нас везде будут "мочить". Мы должны это понимать и быть к этому готовыми, — отмечает член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич.
По мнению эксперта, ограничиться мягкими мерами в данном случае не удастся.
— Обсуждаемый сейчас законо сувренном интернете — только первый шаг. Мы сейчас должны, конечно, сейчас отвечать "из двух стволов". Первый — Общественная палата готова предоставить площадку, чтобы на ней собрались главы российских социальных сетей и приняли решение об удалении аккаунтов западных СМИ, которые работают на нашей территории, в нашей стране. И второй — начинать всерьез серьезный разговор прежде всего с "Фейсбуком" и вести его в плоскости штрафов и административного принуждения к тем или иным действиям. Либо просто обложить их штрафами "выше крыши", либо частично свести дело к частичному блокированию их работы.
В пресс-службе информагентства Sputnik уже заявили, что волюнтаристское решение Facebook об удалении 500 с лишним аккаунтов, так или иначе связанных с Россией, свидетельствует о фактическом введении цензуры в некогда популярнейшей соцсети. Кроме того, Общественная палата РФ намерена обратиться в ООН с требованием дать оценку решению "Фейсбука" закрыть страницы "Спутника" на предмет нарушения свободы слова в российских средствах массовой информации.
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