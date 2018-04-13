Суд вынес вердикт о немедленной блокировке Telegram в России

Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке Telegram. На представление доказательств потребовалось менее получаса, после чего судья удалились в совещательную комнату, пишет РИА Новости.
Адвокаты просили отложить рассмотрение иска на "разумное время", но суд отказал им, посчитав ходатайство "злоупотреблением правом". В ФСБ отметили, что Telegram не обосновал, почему не может предоставить ключи шифрования.
"Суд расценивает ходатайство об отложении дела как злоупотребление правом", — сказала судья.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что специалисты Роскомнадзора обратились в суд с иском об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.
6 апреля было "подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership".
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