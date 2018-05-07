"Ну, погоди!": в погоне за Telegram Роскомнадзор громит все подряд

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что в Роскомнадзор поступило около 46 тыс. жалоб на неправомерные блокировки.

По словам Никифорова, "в рамках блокировки блокируются адреса, которые не имеют отношения к организатору распространения информации, а имеют отношение к другим ресурсам." Он пояснил, что такие действия нужно оспаривать в судебном порядке.

Напомним, в апреле Роскомнадзор начал процесс блокировки мессенджера Telegram, так как его создатели отказались передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, несмотря на решение суда.

Его действия затронули Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean, а также VPN и прокси-сервисы, позволяющие получить доступ к Telegram.

Как пишет dp.ru, эксперты рабочей группы "Связь и IT" Экспертного совета при правительстве РФ заявили, что новый приказ Роскомнадзора "о порядке идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа" дал необоснованно много полномочий этому ведомству.

При этом Роскомнадзор также предложил ввести новое основание для блокировки — решение суда по делу об административном правонарушении. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, эта мера могла понадобиться для легализации блокировки миллионов IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram.

По сути, блокировка детища Дурова никаких террористов не остановит — есть ещё десятки мессенджеров и прочих интернет-сервисов для обмена информацией. Но проблема в том, что Telegram прекрасно работает через VPN, а у некоторых пользователей — и совсем без каких-либо ухищрений, как будто его никто и не блокировал.

К тому же немалое количество россиян сидит в американском Фейсбуке, смотрит американский Ютуб и ищет всё через американский Гугл, и хоть бы кто попытался запретить или заблокировать.

По большому счету, сути, этого мессенджера россиян не лишили: осилил его установку — осилишь и VPN. Но дело совсем не в нём, это просто удобный повод для продолжения антироссийской пропаганды за западные деньги.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что юристы правозащитной группы "Агора" направили спецдокладчику ООН Дэвиду Кайе обращение с просьбой поддержать столкнувшийся с проблемами в России Telegram.

Как пояснил адвокат "Агоры" Дамир Гайнутдинов, они просили рекомендовать правительству РФ "воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн".