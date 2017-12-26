Сейчас никого не удивляют кофейные блогеры – Годунова

Сколько стоит "настоящий" кофе в столичных ресторанах?



Сейчас никого не удивляют кофейные блогеры – Годунова

В каком возрасте стоит начинать употреблять бодрящий напиток и как кофе получает вкус авокадо? Об этом и не только в программе "Теория Потребления" Дарье Касьяновой рассказала консультант по кофе и открытию кофеен в России Анастасия Годунова.