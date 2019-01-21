Специалисты назвали лучшие направления для путешествий в 2019 году

Эксперты из Великобритании провели любопытное исследование и представили на суд общественности три самых перспективных направлений для туризма этого года.
Об этом сообщает британское издание The Daily Express.
Так, считают британские специалисты, потенциально популярными странами у туристов в текущем году станут Непал, Аргентина и Южная Африка. При путешествии в эти страны, отмечают эксперты, туристам удастся значительно сэкономить на отдыхе.
Например, в Южноафриканской республике, указывают британские специалисты, невероятно дешевая цена аренды автомобилей — большой плюс для путешественников активных и любознательных. Также, что примечательно, тамошняя национальная валюта — рэнда — имеет крайне низкий курс по отношению к западным евро и доллару.
В Аргентине же на съеме жилья, рассказывают эксперты из Великобритании, туристы могут сэкономить до четверти своего бюджета. Дело в том, что еще в 2017 году правительство страны приняло решение отменить налог на добавленную стоимость при оплате проживания в отелях, хостелах и гостиницах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне до сих пор предпочитают пляжный и санаторный отдых. Ни гастрономические, ни винные туры в России пока не прижились. Помимо пляжей, санаториев и домов отдыха у жителей страны относительно большим спросом пользуются лыжи и сноуборд.
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