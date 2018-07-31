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Источник Правда.Ру

Как СМИ распускали слухи о погибших в ЦАР журналистах

Общество » Расследования

В ЦАР нашли тела трех человек. По данным СМИ, погибшие - россияне, журналисты, которые прибыли в страну на задание. Пока что официального подтверждения этой информации нет. Что с ними произошло - еще предстоит выяснить правоохранительным органам, но некоторые СМИ и авторы уже начали спекулировать и распространять фейковую информацию.

Во вторник, 31 июля, стало известно о гибели трех мужчин в Центральноафриканской республике. В западных новостных агентствах сразу же появилась информация о том, что погибшие, которых, скорее всего, убили, являются российскими журналистами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сотрудники дипломатического ведомства РФ выехали на опознание погибших.

Согласно последней информации в СМИ, личности погибших установлены. Несмотря на то, что официального подтверждения нет, коллеги называют их имена и профессии: военный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев. Они прибыли в ЦАР буквально в пятницу.

Ирина Гордиенко, супруга Орхана Джемаля, рассказала прессе о том, что опознала тело мужа по фотографии.

После того, как в СМИ и их каналах в мессенджерах появились первые тревожные известия о погибших журналистах, а также о том, что они были в стране на "редакционном задании", сразу же стали появляться слухи и "предположения", причем самого фантастического характера. Действительно, уважать горе оплакивающих погибших - это ведь, по мнению коллег - дело десятое. Дождаться официальной информации - тоже не очень важно. Главное - закинуть версию, которая придется по вкусу определенной части читателей и зрителей.

Слухи о спецслужбах

Оппозиционные СМИ и им сочувствующие очень любят искать в любом происшествии "след спецслужб". Так, например, одно из известных оппозиционных изданий написало о том, что к гибели журналистов якобы "причастно ФСБ России". Отметим, что вскоре эти слова с официального сайта были удалены. Но, возможно, именно они стали причиной дальнейших спекуляций.

Слухи о "специалистах"

Один из популярных каналов в известном мессенджере, у которого более 30 тысяч подписчиков, разразился целой публикацией по поводу "причин" смерти журналистов. Он написал целую историю, где вывел "сотрудников одной ЧВК", которые якобы прибыли в ЦАР "учить солдат обращению с оружием", но "убили мирного жителя в Дамаре". После этого, продолжает фантазировать автор канала, на "сотрудников" было организовано нападение, в результате которого и были убиты журналисты. Версия, конечно, не выдерживает никакой критики.

Из мессенджера в СМИ без проверки фактов

Отличились и украинские СМИ, которые сходу назвали погибших "пропагандистами Кремля" и поглумились над ними. Впрочем, реакция украинской стороны - предсказуема.

Мы выражаем соболезнования близким и родным погибших журналистов и присоединяется к призыву одного из известных столичных авторов:

"Лучшее, что мы можем сделать - посмотреть их работы и, наверное, принести цветы к Центральному дому журналиста в Москве. Я сегодня так и сделаю. Светлая память".

 

Названы имена погибших в Центральной Африке россиян Названы имена погибших в Центральной Африке россиян

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