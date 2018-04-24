Путь наверх от Петра Листермана

Известный "поставщик девушек" для олигархов признался, что экс-супруга Фархада Ахмедова Татьяна Сорока работала в его агентстве VIP-знакомств

На прошлой неделе в марине Дубая местным судом Международного коммерческого центра была арестована и поставлена на прикол роскошная экспедиционная яхта Luna, стоимость которой Bloomberg оценивает в $492 млн. Владелец судна — российский предприниматель Фархад Ахмедов, и арест был произведен во исполнение решения Высокого суда Лондона, который обязал олигарха выплатить почти $600 млн бывшей жене — Татьяне.

СМИ уже не раз обсуждали подробности этого бракоразводного процесса, однако за кадром осталась информация ещё об одном выгодоприобретателе — известном международном своднике Петре Листермане. Он сообщил журналистам, что именно он познакомил Татьяну Сорока с Фархадом Ахмедовым и рассчитывает получить свои "дивиденды", причем заявляет о претензиях на половину (!) суммы.

"Большая душа" и "немного мозгов"

Создатель элитной сетевой службы знакомств, эпатажный сводник Петр Листерман в особом представлении не нуждается: его имя известно каждому, кто хоть раз, с помощью бульварных газет, заглядывал за кулисы "красивой жизни".

Люди, предпочитающие называть вещи своими именами, считают Листермана обычным сутенером, а его моделей, соответственно, обычными путанами. Ну, разве что необычно дорогими. Впрочем, и сам "Петя Листерман" (как он любит представляться в журнальных интервью) не особо противится таким определениям.

Что тут говорить, если своим подопечным — которых называет "лохматое золото" — он внушает буквально следующее: "Гарантированный пропуск наверх — это сиськи (желательно две и большие), загорелые ноги, приятное лицо, нежный базар, немного мозгов и большая… душа".

Вот и Татьяна Сорока (именно такая была "говорящая" девичья фамилия у бывшей супруги Ахмедова), судя по всему, уже в 17 лет обладала всеми этими качествами — поскольку сумела пройти у Листермана придирчивый кастинг, в ходе которого кандидатки делятся на "крокодилов" и "цыпочек". То есть стала цыпочкой, очень любившей красивые украшения.

Татьяна родилась в 1972 году. Отец ее — заслуженный военный летчик, генерал-полковник авиации РФ, бывший первый заместитель главкома ВВС, вряд ли подозревал, что жизнь его дочери сложится удачно благодаря именно амплуа "цыпочки". Ему это и в кошмарном сне не могло такое присниться.

Он был искренне уверен, что Татьяне просто улыбнулась судьба, повезло встретить такого вот умного и состоятельного человека, переехать жить в Англию… Фархат Ахмедов, кстати, всегда очень уважал отца Татьяны и отзывался о нем только в почтительном тоне.

В конце 80-х начинающая модель, тогда еще несовершеннолетняя, попала в "лист ожидания" агентства Листермана. Первое же знакомство оказалось более чем удачным. Ахмедов тогда жил в Англии, занимаясь в британской компании технологиями разработки нефтяных и газовых месторождений. В Россию наведывался время от времени.

В 1993 году Татьяна забеременела, и Фархад, к тому времени уже являвшийся миллионером, решил увезти её из неспокойной тогда России. В Англии Татьяна родила двух сыновей. Дети жили в условиях полной обеспеченности, ходили в лучшие детские сады, потом — в лучшие частные школы, ни в чем не нуждались и получили прекрасное образование.

Сам Ахмедов в середине 90-х был вынужден перебраться в Россию, в Сибирь, где начинал активно разворачиваться его нефте-газовый бизнес. Это были непростые времена, когда бизнесменам приходилось лавировать между бандитскими "крышами" и наездами силовиков, когда вести любое дело можно было лишь под неусыпным личным контролем, и Фархаду Ахмедову нужно было лично присутствовать на объектах, несмотря на неустроенный вахтовый быт и 60-градусные морозы. Таким образом, он снова оказался вдалеке от семьи и прилетал в Лондон лишь на короткое время, чтобы повидаться со своими детьми.

Татьяна же быстро освоилась в атмосфере британской светской тусовки, наполненной десятками таких же русских "цыпочек", и начала жить, что называется, в свое удовольствие. Навыки эскортницы, полученные в "школе Листермана", и долгие командировки мужа способствовали тому, что у нее появились молодые любовники, которых она, не стесняясь присутствия детей, начала водить в свой семейный дом. Более того, одним из жиголо состоятельной "новой русской" стал старший брат одноклассника ее же сына — Марк Айлс.

Скрыть адюльтеры Татьяне становилось все труднее, и однажды она сама признала свои измены. Признала причем письменно, написав мужу покаянное письмо с подтверждением своей вины и мольбами о прощении.

Однако Ахмедов, воспитанный в строгих мусульманских традициях, простить предательства жены не смог. В 2000 году он подал на развод в российский суд, и в этом же году брак Фархада и Татьяны Ахмедовой был решением суда официально расторгнут. То есть, вот уже 18 лет, с 2000 года они — граждане России — по российским законам не являются мужем и женой.

Так откуда же взялся второй бракоразводный процесс, которым так увлеченно занимался Высокий суд Лондона?

А вот откуда. После развода (первого, российского) Татьяна получила от Фархада Ахмедова дом в Сюррее, ежегодные оплаты ее многомиллионных расходов, дети продолжали учиться в самых престижных школах и т. д. Тем не менее в 2003 году Татьяна, выставив "парламентёром" своего 10-летнего сына, попыталась уговорить бывшего мужа перевести ей еще 30 миллионов долларов, так сказать, на мелкие расходы.

Дети тем временем вынуждены были сталкиваться с приватной жизнью своей матери. Более того, Марк Айлс, будучи знаком через младшего брата с ее сыном, попытался как-то втянуть его в свои любовные интрижки. Когда Айлс, как и многие другие мужчины, надоел Татьяне, он не нашел ничего лучшего как позвонить мальчику и пожаловаться, дескать, "у Татьяны новый бойфренд, Александр Геллер — он был с ней на острове Мюстик!".

В депрессию брошенного Марка оказался втянут даже Фархад Ахмедов: Айлс также однажды позвонил ему и поплакался, что расставание с Татьяной причиняет ему "психологические и моральные страдания"!

Фарад Ахмедов, надо отдать должное, после развода почти каждый месяц прилетал к сыновьям в Лондон. В отношении бывшей жены он всегда высказывался предельно корректно, не забывая в своих редких интервью говорить "спасибо за то, что Татьяна подарила двоих замечательных детей… самых образованных, самых умных и поддерживающих меня".

Однако именно частые визиты к детям и позволили экс-супруге олигарха затеять новый бракоразводный процесс — на этот раз в Великобритании, с расчетом на весьма оригинальные британские законы.

Момент для инициации процесса в Высоком суде был выбран более чем "удачный". Буквально за пару дней до его начала Ахмедов продал свою долю в "Нортгазе", выручив от этой сделки 1,3 млрд долларов. Татьяна Сорока словно специально терпеливо ждала все эти годы, когда ее бывший супруг "выйдет в кэш".

"Клуб" по интересам

Абсурдный бракоразводный процесс давно разведённых Фархада и Татьяны Ахмедовой, на самом деле, объединил интересы очень многих сторон. И самое удивительное, что бывшая жена олигарха — далеко не главный выгодоприобретатель в этой авантюре, поддержанной Высоким Судом Лондона.

Начнем с того, что о своих претензиях на часть денег публично заявил Петр Листерман. Отвечая в Фейсбуке на вопрос журналиста, он, как и положено профессиональному сутенеру, чётко "озвучил прайс":

"Я пока не буду комментировать это событие. Ну, вообще-то, лет 30 лет назад я познакомил Татьяну с Фархадом — они поженились, и у меня с Татьяной был договор о том, что если она после развода что-нибудь получит — она должна мне отдать половину от того, что получит".

При этом Листерман рассчитывает на половину тех денег, которые достанутся непосредственно Ахмедовой, так сказать, "чистыми". А это далеко не все 600 млн фунтов, выписанные британским судом.

30% от всей суммы должно пойти в счет оплаты услуг специализированного бракоразводного агентства Withersworldwide (Withers LLP) — вот вам еще один выгодоприобретатель.

Но и это еще не все. Знаете, кто получит больше всего денег, если Фархад Ахмедов все-таки выплатит эти 600 миллионов? — государство Великобритания! Главным заинтересованным лицом, если можно так сказать, в этой истории является корона британской империи.

Во-первых, потому что 40% от суммы должны будут сразу напрямую поступить в бюджет Соединенного Королевства в виде налогов. А во-вторых, потому, что оставшиеся деньги экс-супруга российского олигарха все равно потратит в Англии, то есть ее деньги всё равно будут инвестированы в экономику Великобритании.

Не потому ли, кстати, упомянутое выше агентство Withers LLP так активно ориентирует свои услуги на клиентов из России, поддерживает сайт на русском языке, держит штат русскоязычных консультантов? Ведь помогая "цыпочкам" Листермана разорять их бывших мужей, оно решает, по сути, задачу государственной важности. И не случайно одни называют Withers "карманным" агентством MI-6 (секретной разведслужбы Великобритании), другие — международными рэкетирами.

Между тем арест судом Международного коммерческого центра Дубая (МКЦБ) яхты семьи Ахмедова эксперты называют сомнительной победой британского правосудия. Как отмечают специалисты, за время, пока в судах будут рассматриваться апелляции по поводу законности ареста — от 29 месяцев до 7 лет, — яхта на сорокоградусной жаре и в песчаных бурях может серьезно пострадать и потерять практически всю свою стоимость. Да и в целом перспективы исполнения Ахмедовым решения Высокого суда пока что весьма и весьма призрачные.

Но вот у состоятельных клиентов Пети Листермана есть очень хороший повод задуматься.

Максим Луценко