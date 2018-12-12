Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции среди чиновников

Генеральный прокурор Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции в чиновничьей России.

Так, чиновник из Федеральной службы по надзору в сфере транспорта не смог доказать, на какие деньги его жена приобрела 66 автомобилей. Поэтому его уволили, рассказал генеральный прокурор Юрий Чайка в интервью газете Коммерсант.

"В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок", — сказал Юрий Чайка.

По его словам, прокуратура получила возможность отслеживать даже незаконно нажитое имущество, от которого чиновники успели избавиться, и конфисковывать его в пользу государства. Расследуются так же дела в отношении "бывших чиновников".

Так бывшему начальнику отдела УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан и его супруге пришлось расстаться с четырьмя объектами недвижимости стоимостью почти 20 млн руб., а также выплатить 1,7 млн рублей — стоимость незадекларированного автомобиля, который они успели продать. Общая стоимость этого имущества существенно превышала совокупный доход семьи.

За девять месяцев 2018 года прокурорские проверки выявили более 180 тысяч коррупционных нарушений в России. За это время обвинительные приговоры по уголовным делам были вынесены в отношении 8,5 тысяч человек.

Особняком стоят дела бывших губернаторов, отметил Юрий Чайка. Например, сейчас судом рассматривается уголовное дело в отношении бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова, связанное с закупкой на аукционах медицинского оборудования по завышенной стоимости в интересах определенного поставщика.

"Одно из наших заявлений — об обращении в доход государства 28 объектов недвижимости, а также автомобилей, оцениваемых почти в 400 млн руб. Это- имущество, принадлежащее семье и близким бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина", - сказал генпрокурор России.

По данным опроса ВЦИОМ «Коррупция в России: мониторинг», если десять лет назад, когда был принят федеральный закон «О противодействии коррупции», только 39% граждан заявляли, что видят результаты борьбы с коррупцией, то в текущем году их стало уже 55%.

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