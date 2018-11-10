Как увольняли врача за грубый отказ в приеме и инсулине

Ставшая "звездой Рунета" врач Северской ЦРБ в Краснодарском крае уволена за хамство пациентке и отказ выписать жизненно-важный для нее инсулин без "талончика на прием". Об этом сообщил главврач ЦРБ Манолис Анаников, а ранее сообщили телеграм-каналы.

Напомним, что ранее соцсети по-настоящему поразило видео, на которой немолодая врач в очень грубой форме заявила, что без предварительной записи и наличия талончика на прием не будет выписывать ей рецепт на инсулин. "Хоть ты сходни тут!",- заявляла врач на слова девушки о том, что она была в другом городе и, вернувшись, должна делать себе спасительные уколы.

"Врач, которая допустила некорректное поведение в отношении пациентки, уволена. Девушке оказана необходимая помощь, ей выписан инсулин на три месяца", - заявили врачи.

В свою очередь, сама девушка (Надежда Гречкина) заявила, что не хочет дальше никаких разбирательств, потом как довольна принятыми мерами.

"Я по больницам хожу с 15 лет, очень частый случай, когда я ухожу в истерике и по полдня лежу дома, потому что сахар зашкаливает. Такое должно было когда-то произойти. Я считаю, надо мной долгое время просто издевались",- делится она. Однако, уже поздно - по факту случившего СК РФ начал проверку и, вполне возможно, в отношении врача будут "приняты меры не только кадрового, но и следственного характера".

"Даже если пациент абсолютно неадекватен, говорить ему "хоть ты сдохни" врач на приеме не имеет права. За такое - сразу на мороз с волчьим билетом. Но, покопавшись по сусекам интернетовской мудрости, мы заподозрили, что за этим видосиком стоит нечто большее. Наберите в поисковике "умер из-за нехватки инсулина" - и найдёте множество ссылок. Не можем утверждать, что в стране прямо-таки инсулиновый кризис. Может быть, его и нет. Но проблема с выпиской инсулина по рецепту - вовсе не редкость",- комментируют ситуацию авторы телеграм-канала Just the Judge.

"Есть два варианта. Первый - она просто действительно тварь. Бывает такое, да. Второй - у неё есть указание инсулин прижимать. Не выписывать, когда пациент абсолютно точно, тютелька в тютельку, не выполнит какие-нибудь драконовские правила, высосанные из пальца. И это - указание самого главврача. Понятно, что в таком случае идти "наверх" решать вопрос - бесполезно",- добавляют они.

Впрочем, интересные подробности "врачебного скандала" приводит телеграм-канал "СМИ_ли".

"Врачу хотят еще вкатить "без права врачебной практики" - с ограничением на профессиональную деятельность. Сама "врач" умоляла не увольнять ее или, хотя бы, не запрещать работать врачом - дескать, у нее целых три кредита, которые она брала в том числе под новую повышенную зарплату. Которую все равно считает очень маленькой",- сообщают авторы.

"Знаете, чем она пытается прикрыть хамство? Тем, что очень, очень много пациентов, особенно старых бабок, очень жестко нормирован прием, очень много надо писать (там двойная история - по новому в компьютере, который она не ахти и по указанию начальства в тетрадке "как всегда делали")",- цитируют они свои источники.

"Особенно бывшая врач упирает на то, что без талона нет приема, а без приема нет рецепта - дескать, если бы она дала - пришлось бы отвечать перед начальством. И что девушка ворвалась со своим инсулином "во время приема старой бабки", - отмечают инсайдеры. Также авторы добавляют, что судя по отзывам в соцсетях, врач - "хабалка еще та".

Однако, телеграм-эксперты не могут подтвердить распространившийся в Краснодарском крае слух о том, что врач является активным членом партии "Единая Россия".