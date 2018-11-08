Виктория Скрипаль сообщила СМИ о судьбе дяди и сестры

Бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля, скорее всего, уже нет в живых, а где находится Юлия — никто не знает.

Такое мнение высказала в интервью "Известиям" Виктория Скрипаль. Юлию Лондон будет ее удерживать в качестве политического заложника из-за опасений, что она может предоставить "ненужную информацию", пояснила ее двоюродная сестра.

"Пока Тереза Мэй у власти, Юлию не выпустят из страны, тем более в Россию. Весь этот скандал был раздут с подачи госпожи Мэй, и сейчас Лондону просто опасно отпускать ключевых свидетелей", - заметила Виктория. "Сейчас никто не знает, где она находится. Я пыталась ей звонить, писать сообщения, но никто не отвечает", — добавила она.

"Моего дяди, скорее всего, уже нет в живых. В те разы, когда Юлия мне звонила, была возможность передать ему трубку, чтобы он сказал хотя бы пару слов. Но ни одного слова мы от него так и не услышали, и боюсь, что уже никогда не услышим", — заключила Виктория Скрипаль.

Напоминаем, что позиция Кремля в отношении отравления Скрипалей озвучена главой МИД Сергеем Лавровым. Москве не о чем говорить с Лондоном по "делу Скрипалей", пока Великобритания не предоставит консульский доступ к Юлии Скрипаль, которая является гражданкой РФ", сказал министр 6 ноября.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте текущего года. Позже британские власти заявили, что их отравили нервнопаралитическим веществом "Новичок" и обвинили в случившемся спецслужбы Российской Федерации. Москва же все обвинения отрицает и настаивает на совместном расследовании инцидента.

Фото: twitter.com/@RussianEmbassyR

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