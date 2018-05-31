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Источник Правда.Ру

Зачем ездить в горы летом? Гендиректор "Розы Хутор"

Общество » Практика » Как отдохнуть

Сочинская "Роза Хутор" уже зарекомендовала себя как горнолыжный курорт с прекрасными трассами, которым и европейские курорты могут позавидовать. Но в России очень популярен пляжный отдых. Что же делать в горах летом? Об этом "Правде.Ру" рассказал гендиректор курорта Сергей Бачин.

На самом деле, мы не горнолыжный курорт. Первое, если вы даже посмотрите на все описания нашего курорта, мы горный курорт. То есть зимой он становится горнолыжным, а летом это горный курорт, это для отдыха в горах, для здорового образа жизни.

Мы предлагаем отдыхающим самые разнообразные возможности для отдыха: подъем на самую высокую обзорную площадку Сочи — Каменный столб (2509 метров), пешие маршруты по горным склонам, трассы для горных велосипедов, конные прогулки и многое-многое другое для разностороннего семейного отдыха.

У нас прекрасный природный Парк водопадов, расположенный на Южном склоне хребта Аибга в русле реки Менделиха.

Наш курорт уникально расположен: очень близко к Сочи, именно к тем людям, которые едут на пляж. И за счет того, что от Адлера, от аэропорта, или, скажем, от пляжа до нас всего лишь 30-35 минут езды. Это приводит к тому, что количество летних посещений за эти четыре года превосходит количество зимних, то есть у нас туристов летом больше, чем зимой.

И более того, если раньше мы видели, что это только те люди, которые, приехав купаться, выбирают один день, чтобы посетить горы. То сейчас мы видим тенденцию (мы будем ее развивать), что туристы приезжают именно к нам в горы и останавливаются именно у нас. А на море иногда ездят искупаться.

К слову, на "Розе Хутор" есть собственный пляж в Имеретинской долине, который недавно был удостоен международного экологического сертификата — "Голубого флага". Наши гости могут добраться до него на регулярных бесплатных автобусах.

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Темы море горы Сочи отдых курорт Роза Хутор Сергей Бачин Краснодарский край
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