На курорте "Роза Хутор" создана программа отдыха для студентов

В текущем летнем сезоне на курорте "Роза Хутор" начала работать специальная программа, адресованная учащимся высших учебных заведений.

Ее участником может стать любой российский студент, оформив именную карту. Данная студенческая карта имеет уникальный номер и является ски-пассом курорта "Роза Хутор". Для участников программы предусмотрены скидки до 15% на услуги курорта (прогулочные билеты, вело-пасс, прокат оборудования, трекинг, экскурсионные маршруты), обслуживание в точках питания (кафе и ресторанах), а также на покупки в магазинах. Скидки предоставляются при предъявлении студенческой карты курорта "Роза Хутор".

Как отметила директор департамента маркетинга и продаж "Роза Хутор" Ольга Филипенкова, студенческая карта дает учащимся вузов со всей страны возможность не только попробовать огромное количество летних активностей на курорте "Роза Хутор", но и значительно сэкономить при этом. "Мы уверены, что многие студенты, побывавшие у нас летом, вернутся к нам и в зимний период", — добавила Ольга Филипенкова.

Студенческую карту "Роза Хутор" можно оформить и активировать в инфоцентре курорта, предъявив действующий студенческий билет. В этом летнем сезоне период скидок продлится до 31 октября.

Свежие новости о программе можно получить на сайте.

Или в аккаунте Instagram: @students_rosakhutor.