900 тысяч гостей посетили курорт "Роза Хутор" в летнем сезоне-2018

На горном курорте "Роза Хутор" завершился летний сезон-2018, который продолжался с 27 апреля по 5 ноября. За это время на курорте побывали почти 900 тысяч гостей, как и за аналогичный период 2017 года. При этом средняя загрузка отелей "Роза Хутор" в высокий сезон (с 1 июня по 30 сентября) превысила прошлогодний показатель на 5% и составила 65 процентов.

Прошедший летний сезон был ознаменован проходившим в России Чемпионатом мира по футболу. Гости курорта также не остались в стороне от главного футбольного события четырехлетия. В Роза Долине на высоте 560 метров над уровнем моря в течение месяца работал Горный парк футбола, где болельщики могли смотреть прямые трансляции матчей на огромном экране и слушать живые послематчевые разборы игр. Ежедневно мероприятия парка посещали около 10 тысяч человек, а всего за месяц мундиаля — около 300 тысяч человек. Впервые со времен Зимней Олимпиады-2014 курорт принял рекордное количество иностранных гостей. Футбольные болельщики из более чем 70 стран мира проживали в отелях курорта, а также приезжали с однодневными экскурсиями.

В ходе летнего сезона "Роза Хутор" продолжал совершенствовать сервис, инфраструктуру, запускать новые туристические продукты, культурно-развлекательные, образовательные проекты. На курорте начали работать Детская Горная Академия, предлагающая увлекательные интерактивные занятия для детей о мире гор в игровом формате квестов и викторин, а также веревочный городок "Йети Джунгли" на высоте 1350 метров. На семейную аудиторию было рассчитано и уникальное театрально-цирковое шоу "Легенда Лайзо", премьера которого успешно прошла летом. Большой интерес гостей курорта вызвал интерактивный Музей археологии, открывший свои двери для посетителей в этот летний сезон. В его коллекции — исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов на территории курорта 2010-2014 годах. Полученный материал иллюстрирует богатую историю региона.

Стала интереснее и экскурсионная программа курорта. В природном Парке водопадов "Менделиха" проложен новый экологический маршрут. К ранее открытым для посещения трем водопадам — Менделя, Чара, Червонный в этом сезоне добавились еще четыре — Мишкин грот, Айя, Снежное русло и Золотой. Высота Золотого составляет 77 метров, это самый высокий в окрестностях Сочи водопад.

Гости курорта могли вновь успешно совмещать горный и пляжный отдых. При этом пляж курорта "Роза Хутор" в Имеретинской долине в этом летнем сезоне впервые был удостоен экологического сертификата качества — Голубого флага.

Значительный приток гостей на курорт обеспечил и масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом LiveFest Summer, прошедший в августе. Более 5 тысяч зрителей собрались на "Роза Хутор" чтобы послушать "музыку на высоте". Артисты и гости фестиваля, среди которых Земфира, группы Therr Maitz и Pompeya, поэт и музыкант Дельфин, стали участниками различных экологических инициатив курорта. Особое место в этом занимают изучение и охрана популяций редких животных и растений, раздельный сбор отходов, энергосбережение.

Генеральный директор курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин отметил: "Прошедший сезон показал, что популярность летнего отдыха в горах набирает обороты. Нашим гостям интересна окружающая природа, ее красоты — они готовы отправляться в дальние пешие походы, наслаждаться воздухом, тишиной, уединением. Поэтому мы должны ответить на этот запрос и планируем совместно с Сочинским национальным парком и Кавказским заповедником развивать новое направление — экотуризм. К следующему летнему сезону мы существенно расширим карту пеших горных троп, отправной точкой которых и будет "Роза Хутор".

С 6 ноября 2018 года на "Роза Хутор" закрыты для проведения плановых ежегодных регламентных работ основные канатные дороги курорта, в частности, "Олимпия", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", ведущие на Роза Пик (2 320 метров над уровнем моря). Безопасность и техническая исправность объектов инфраструктуры являются одним из главных приоритетов в работе курорта "Роза Хутор".

В период профилактики перечисленных канатных дорог гости "Роза Хутор" могут воспользоваться канатной дорогой "Стрела", поднявшись из Роза Долины на отметку Роза-1600.

Начало горнолыжного сезона 2018/2019 запланировано на 14 декабря, а посвященный этому традиционный праздник День "Роза Хутор" состоится 22 декабря.