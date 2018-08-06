Курорт "Роза Хутор" принял новые стандарты гостеприимного сервиса

"Роза Хутор" продолжает совершенствовать качество обслуживания гостей курорта. В целях обеспечения одинаково высокого уровня услуг, вне зависимости от сезона, самой услуги и конкретного сотрудника, на курорте будут внедрены Стандарты гостеприимного сервиса. Они основаны на лучших международных практиках клиентского обслуживания и являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками курорта, взаимодействующими с гостями.

"Гость нашего курорта — это самая большая ценность для нас, — говорит генеральный директор "Роза Хутор" Сергей Бачин. — Нет более важной задачи, кроме создания и поддержания позитивных эмоций и незабываемых впечатлений людей, которые приезжают к нам на отдых. Мы должны делать все возможное, чтобы отдых на "Роза Хуторе" был максимально комфортным и доступным для каждого гостя. Мы постоянно совершенствуемся в этом направлении, поскольку только такая стратегия позволит преумножить успехи, сохранить высокую репутацию и повысить качество бренда".

Стандарты гостеприимного сервиса подразумевают определенные параметры внешнего вида, рабочего места сотрудника, его поведения, взаимодействия с гостями, предоставления сервиса гостям курорта. Персонал, работающий с клиентами, также должен соблюдать правила конфиденциальности, сохранять приватность отдыха гостей. Принятые стандарты определяют шесть ключевых составляющих хорошего сервиса: скорость, удобство, прозрачность, доступность, дружелюбие, эффективность.

Для контроля за соблюдением стандартов гостеприимного сервиса на курорте созданы соответствующие инструменты контроля. Организована обратная связь от гостей: раздел на сайте, книга жалоб и предложений, страницы в соцсетях, опросы общественного мнения. Проводится внутренний аудит, замеры распределения времени и скорости обслуживания гостей, осуществляется анализ звонков, визиты "тайного покупателя" и др.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший объект наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами, общей протяженностью 102 километра, 28 подъемников. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам, отдых на собственном морском пляже в Имеретинской долине, удостоенном экологического сертификата качества — Голубого флага. На курорте работают 14 отелей разной категории звездности. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями. Пять лет подряд, начиная с 2013 года, "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России, по версии World Ski Awards. По итогам зимнего сезона 2018/19 курорт принял почти 920 тысяч посетителей.