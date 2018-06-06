"Роза Хутор": "Лучше гор могут быть только горы"

Об особенностях развития всесезонных горных курортов "Правде.Ру" рассказал генеральный директор популярного сочинского курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин.



"Роза Хутор" на ПМЭФ: наш курорт вне конкуренции

Та инфраструктура, которая создана для горнолыжников на горных курортах, может использоваться и для тех, кто хотел бы увидеть горы летом. Соответственно, эти люди могут пользоваться подъемниками. Мы специально делаем для них тропы, экологические маршруты, мы их развиваем, ежегодно прокладывая новые пути.

Сейчас у нас сейчас уже есть маршрут к парку водопадов Менделиха. В этом году мы еще добавим два или три водопада для просмотра. Вполне вероятно, что к концу сезона мы дойдем до так называемого "седьмого" водопада, где сейчас обустраивается смотровая площадка. Он является самым красивым, но в то же время и самым труднодоступным.

Есть маршрут по хребту Аибга. Мы собираемся сделать маршруты в соседние долины.

Сейчас мне даже больше нравится строить и развивать летние маршруты, чем зимние. Они очень интересные. Это богатейшая, красивейшая флора, фауна, все это перед вами. А какие виды летом с гор на соседние хребты! Они просто замечательные.

Что касается инфраструктуры. Каждый год мы оцениваем загрузку курорта и анализируем потоки, складывающиеся на тех или иных участках. Сейчас стало очевидно, что на открытом два года назад для туристов южном склоне Аибги необходим дополнительный подъемник, в первую очередь для исключения очередей в пиковое время.

Из-за своей невероятной красоты южный склон пользуется популярностью и летом, и зимой. Поэтому чтобы разгрузить "узкие места" на курорте, дать возможность туристам "без пробок" насладиться катанием и горными красотами, мы приняли решение о строительстве на южном склоне еще одного мощного подъемника. Уже в этом году начнутся строительные работы, и к началу зимнего сезона 2019-2020 года будет введена в эксплуатацию новая гондольная канатная дорога.

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