"Роза Хутор": "Лучше гор могут быть только горы"

Об особенностях развития всесезонных горных курортов "Правде.Ру" рассказал генеральный директор популярного сочинского курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин.
Та инфраструктура, которая создана для горнолыжников на горных курортах, может использоваться и для тех, кто хотел бы увидеть горы летом. Соответственно, эти люди могут пользоваться подъемниками. Мы специально делаем для них тропы, экологические маршруты, мы их развиваем, ежегодно прокладывая новые пути.
Сейчас у нас сейчас уже есть маршрут к парку водопадов Менделиха. В этом году мы еще добавим два или три водопада для просмотра. Вполне вероятно, что к концу сезона мы дойдем до так называемого "седьмого" водопада, где сейчас обустраивается смотровая площадка. Он является самым красивым, но в то же время и самым труднодоступным.
Есть маршрут по хребту Аибга. Мы собираемся сделать маршруты в соседние долины.
Сейчас мне даже больше нравится строить и развивать летние маршруты, чем зимние. Они очень интересные. Это богатейшая, красивейшая флора, фауна, все это перед вами. А какие виды летом с гор на соседние хребты! Они просто замечательные.
Что касается инфраструктуры. Каждый год мы оцениваем загрузку курорта и анализируем потоки, складывающиеся на тех или иных участках. Сейчас стало очевидно, что на открытом два года назад для туристов южном склоне Аибги необходим дополнительный подъемник, в первую очередь для исключения очередей в пиковое время.
Из-за своей невероятной красоты южный склон пользуется популярностью и летом, и зимой. Поэтому чтобы разгрузить "узкие места" на курорте, дать возможность туристам "без пробок" насладиться катанием и горными красотами, мы приняли решение о строительстве на южном склоне еще одного мощного подъемника. Уже в этом году начнутся строительные работы, и к началу зимнего сезона 2019-2020 года будет введена в эксплуатацию новая гондольная канатная дорога.
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