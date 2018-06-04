"Роза Хутор": для нас важнее внутренний турист, чем иностранный

Готовы ли российские курорты к прямой конкуренции с западными коллегами? Об этом "Правде.Ру" рассказал генеральный директор популярного сочинского курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин.



"Роза Хутор" на ПМЭФ: наш курорт вне конкуренции

Если говорить о "Розе Хутор", для нас важнее внутренний турист, чем иностранный. Потому что очень много туристов уже сформировалось, которые привыкли к европейскому стилю отдыха, скажем так. Это, как правило, состоятельные россияне. И для нас важнее этих состоятельных россиян к себе заманить. Во-первых, они уже готовы к определенному виду отдыха. Во-вторых, они тратят больше, чем иностранцы, которых мы принимаем. Поэтому мы сконцентрировались на внутреннем туристе.

Однако я думаю, что в следующее десятилетие в целом как курорт "Роза Хутор" по всем качественным и объемным характеристикам займет место в пятерке лучших курортов Европы.

Но если мы в целом говорим про страну, то, конечно, для России интересно побороться за определенную долю потока международных туристов, за то, чтобы они приезжали. А для этого нам надо очень системно подойти к отрасли в целом. Посмотреть, как работают в этом направлении зарубежные не просто туристические компании, а именно государства. Например, Турция или Египет, где действуют программы, субсидируемые государством по продвижению туризма в этих странах за рубежом.

У нас есть агентство по туризму. Нужно, чтобы у него также были возможность и бюджет соответствующий рекламировать Россию как туристическое направление. Находясь на единой конкурентной площадке с зарубежными государствами, наше государство должно примерно так же выступать. Туризм — это же экономика, такой же драйвер роста некоторых регионов, элемент нашей жизни, который обеспечивает занятость.

Читайте также: Зачем ездить в горы летом? Гендиректор "Розы Хутор"