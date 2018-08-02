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LiveFest Summer - уникальный музыкальный фестиваль, высокогорный и экологичный

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"Музыка на высоте — с природой на "Вы"!" — под таким лозунгом 11 августа на горном курорте "Роза Хутор" пройдет музыкальный фестиваль LiveFest Summer.

LiveFest Summer - уникальный музыкальный фестиваль, высокогорный и экологичный. 390375.jpeg

Отдавая должное уникальному природному достоянию Кавказского Причерноморья и Сочинского национального парка, организаторы фестиваля намерены использовать творческую энергию музыкантов для привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды.

Артисты и гости фестиваля, среди которых Земфира, группы Therr Maitz и Pompeya, поэт и музыкант Дельфин, станут участниками различных экологических инициатив курорта.

Главная концертная площадка размещается на высоте 1600 метров над уровнем моря, здесь уникальная высокогорная природа, требующая особо тщательной организации работы с отходами, которые неизбежно образуются в ходе фестиваля. Поэтому на LiveFest Summer будет введена система "капшеринг", которая успешно функционирует на всех ведущих европейских фестивалях. Зритель арендует один небьющийся и подходящий для любых напитков стакан на весь вечер, оставляя за него залог в размере 100 рублей. В течение фестиваля его можно обменять на чистый, а в конце вечера — оставить себе в качестве сувенира или вернуть в торговую точку для дальнейшей переработки и получить залог обратно. Напитки в стеклянной таре предлагаться не будут.

Команда фестиваля в эти дни пополнится волонтерами, которые помогут организовать раздельный сбор мусора и отправку полезных отходов на переработку.

Но этим вклад фестиваля в заботу об экологии не ограничивается — часть средств от продажи билетов будет направлена на реализацию программы восстановления кумжи (черноморского лосося).

Расписание LiveFest Summer предусматривает работу нескольких музыкальных площадок.

LiveFest Summer - уникальный музыкальный фестиваль, высокогорный и экологичный. 390376.jpeg

Основная программа стартует 11 августа в 13:00 с выступлений артистов на бесплатной фестивальной площадке POLDNIK, которая разместится на центральной площади курорта около здания Ратуши:

13:00 — инди-поп-певица и модельер Chloe;

14:00 — талантливый продюсер и исполнитель рагамаффина Звонкий;

15:00 — возможно, самый одаренный сонграйтер из нового поколения независимых музыкантов SIROTKIN;

16:00 — свое выступление начнет классик отечественной электронной музыки, диджей-виртуоз и один из идеологов российского рейва DJ Groove.

В 17:00 танцевальный блок сцены POLDNIK продолжит DJ Hustler. Все артисты сыграют полноценные сеты, и насладиться музыкой любимых музыкантов можно будет в полном концертном объеме.

Главная сцена на Роза 1600 м начнет работать в 15:00, ее откроет ведущий фестиваля Александр Анатольевич. Далее расписание выглядит следующим образом:

16:00 — на сцену выйдет группа "Обе Две";

16:45 — выступит главная новая звезда 2018 года, самый обсуждаемый музыкант этого лета — Монеточка;

17:30 — долгожданный новый альбом "Dreamers" представит группа Pompeya;

18:30 — на сцену поднимутся участники самой популярной инди-группы России Therr Maitz. Во главе коллектива — всеобщий любимец Антон Беляев;

20:00 — начнется выступление легендарного поэта и музыканта Дельфина, чей альбом "442" стал самой обсуждаемой записью года;

21:30 — на фоне горных вершин начнется выступление Земфиры. Выступление на LiveFest Summer станет завершающим в череде ее летних концертов, своего рода итогом бурного фестивального лета.

Дополнительные подробности можно получить на сайте www.LiveFest.ru

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Темы Сочи курорт LiveFest Summer Роза-Хутор музыкальный фестиваль
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