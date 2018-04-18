Временная регистрация: на что можно рассчитывать, а про что лучше забыть

Органы ФМС оказывают услугу временной регистрации по месту пребывания. Она является бесплатной, человек снимается с учета как только заканчивается регистрация.

Фото: http://fmsmoscow.ru/

Регистрация по месту пребывания не подразумевает снятия с регистрационного учета по месту жительства, говорится в статье 5 ФЗ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации". Временная регистрация нужна, если человек проживает не по основному месту жительства более 90 дней.

Срок действия временной прописки устанавливается собственником по взаимному согласию сторон. При этом минимальный срок составляет шесть месяцев, а максимальный — пять лет. Временная регистрация предоставляет человеку официальное место жительства и ряд прав. Это права: устраиваться на работу; оформлять кредиты или займы; получать медицинскую помощь; устраивать ребёнка в ясли, детский сад или школу;оформлять различные документы (паспорт, загранпаспорт, водительские права, пенсионное удостоверение, страховой полис); получать социальные выплаты и пособия.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что новое постановление правительства о регистрации граждан РФ, по их мнению, открывает широчайшее поле для деятельности мошенников. Если вкратце, то вернувшись из отпуска, вы можете обнаружить дома десяток незнакомых мужчин с законным штампом о временной прописке в вашей квартире. "Фактики из мира галактики", — отвечает на это ФМС.

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