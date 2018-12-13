В Москве коммунальщики лишили владельца квартиры канализации за чужие долги

В Москве в одной из квартир управляющая компания поставила заглушку на канализацию за долги бывших владельцев, в результате в квартире стало невозможно жить.
Ранее владелец квартиры обратился в суд и выиграл его. Но управляющая компания все равно требует заплатить долг размером 141 367 рублей 80 копеек.
Эта сумма накопилась до того, как жилье перешло к нынешнему владельцу. После того как мужчина стал собственником жилья, он регулярно оплачивал услуги ЖКХ, но от него требовали погасить чужие долги.
В итоге коммунальщики поставили заглушку на канализацию. Теперь если попытаться что-то смыть в туалете, вода начинает набираться и параллельно выходить в ванне, как в сообщающихся сосудах.
В управляющей компании при этом заявляют, что никаких ограничений по водоотведению в квартире они не устанавливали.
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", в результате собственник жилья обратился в полицию и в Мосжилинспекцию. Но везде ему заявили, что никто водоотведение не ограничивал. В Жилинспекции сказали, что это, вероятно, засор.
В управляющей компании высказали предположение, что заглушку ставили в квартире сверху и что, может быть, она просто "упала" на квартиру пострадавшего.
Мужчина вызвал сантехника, чтобы проверить это. Сантехник сказал, что заглушка стояла.
Собственник жилья выиграл суд о признании его задолженности недействительной еще в ноябре, но решение суда еще не вступило в силу. Также пока неизвестно, будет ли его обжаловать управляющая компания.
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