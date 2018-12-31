Как пережить одиночество в Новый год?

Одиночество — еще не приговор. Тысячи людей встречают новогоднюю ночь в полном одиночестве. Кто-то на работе, а кто-то вполне осознанно отстраняется от социума. Но есть и такие, кто не заметил, как остался один.

Об этом и других психологических проблемах "Правде.Ру" рассказал врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

По мнению Александра Михайловича, если человек остался один на Новый год, то необходимо узнать, как это приключилось.

"Человек ведь стал одиноким не на Новый год, это случилось несколько раньше. И какие-то действия он уже должен был предпринимать для того, чтобы как-то научиться с этим взаимодействовать. Совсем необязательно было дожидаться, когда приключится Новый год", — считает эксперт "Правды.Ру".

"Даже оказавшись в одиночестве на праздник, не стоит отчаиваться. Это хороший момент, чтобы проанализировать ситуацию и определиться с вектором движения", — советует Александр Федорович читателям "Правды.Ру".

"Иными словами, это очередной перефраз, у человека проблема не в связи с тем, что ему одиноко на Новый год, в связи с тем, что он не может себя занять. И эта сложность характерна именно для него. Поэтому там есть разные способы. Можно цветы выращивать, рыбок, заводят кошечек, собачек, многие находят отдушину в телевизоре, где можно послушать руководство страны, а можно, как некоторые, даже поговорить с телевизором. Есть масса разных вариантов. Вопрос лишь в том, какой из этих вариантов для конкретного человека более подходящий", — поясняет Александр Федорович в интервью "Правде.Ру".

Самым лучшим вариантом разобраться в себе и расставить приоритеты Александр Федорович считает посещение психотерапевта. Так как только специалист поможет справиться с подобной психологической проблемой.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что в ночь с 31 на 1 января существенно повышается вероятность инфаркта.

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