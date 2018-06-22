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Эксперт о рассекреченных документах о начале ВОВ

Общество » Наследие » Советское наследие

Алексей Исаев, кандидат исторических наук, сотрудник Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации, ответил на вопросы "Правды.Ру" по поводу рассекреченных Минобороны России документов о первых днях Великой Отечественной войны.


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— Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны. В 1952 году в Военно-историческом управлении Генерального штаба Советской Армии была создана группа под руководством генерал-полковника Покровского, которая приступила к разработке описания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Было выделено пять основных вопросов. Один из них, например, заключался в том, почему же большая часть артиллерии корпусов и дивизий находилась в учебных лагерях.

— На самом деле, материалы этой комиссии, точнее, ответы участников, генералов, полковников на вопросы опубликованы в двухтомнике. Там есть ответ и на этот ваш вопрос — артиллерия успела приехать из лагерей. Далеко не вся артиллерия была в лагерях далеко.

— Что вы можете сказать о том, что когда личный состав тяжелого артиллерийского полка, двигавшийся по железной дороге на рассвете 22 июня, прибыв на станцию Шауляй и увидев бомбежку наших аэродромов, считал, что "начались маневры"? А в это время уже почти вся авиация Прибалтийского военного округа была сожжена на аэродромах.

— Ответьте мне на вопрос — артиллеристы что, много знают про самолеты и про то, сколько их было сожжено? Авиация не была сожжена, она активно участвовала в боях. Немцы жаловались, что их постоянно бомбят на рубеже Западной Двины и Днепра. К любому свидетельству стоит относиться скептически, знаете ли. Ну, увидел какой-то артиллерист в Шауляе, что разбомбили аэродром… И что же теперь — это означает, что вся авиация присутствовала на одном аэродроме и вся она была уничтожена? Да ничего подобного.

— Насколько СССР был готов к нападению? Ведь разведчики докладывали о точной дате атаки немецких войск, однако руководство СССР ей не поверило.

— На самом деле ничего разведка толком не доложила. Реальная дата была названа слишком поздно и уже не позволила отреагировать. Что касается готовности к войне, то ответ будет на самом деле парадоксальный — к войне были готовы. И этого хватило, того, что было накоплено, на то, чтобы не проиграть.

Я считаю, что если бы мы вступали в войну в более благоприятных условиях, то немцы бы не дошли дальше Днепра. В целом да, страна была готова, причем, что называется, бежали изо всех сил с начала 30-х годов. Поэтому, невзирая на ошибки в оценке планов противника, допущенных в последние недели и месяцы, советское руководство действительно сумело достичь стратегической внезапности, мы сумели отбиться. Пусть и с многочисленными потерями, но выжили.

— К сегодняшнему дню был также рассекречен приказ народного комиссара обороны Георгия Жукова. Написан он от руки уже в 7:15 утра. В нем Жуков дает указание уничтожить вражеские силы в тех районах, где они нарушили советскую границу, а также разбомбить вражеские самолеты на аэродромах базирования. Какое значение имел этот документ в контексте последовавших событий?

— Совершенно верно, это так называемая директива номер два, она давно рассекречена, уже лет двадцать. Ее, может быть, выложили факсимиле, а до этого она была опубликована в виде текста или перепечатана типографским способом, но, в общем и целом, о ней уже давно известно. Это действительно один из трех ключевых документов первого дня войны. На самом деле, стоит признать, что к моменту, когда директива дошла до войск, она уже несколько запоздала. Тем не менее, юридически данная директива оправдала действия тех, кто уже отражал агрессию.

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Темы СССР война 22 июня директива Минобороны Иосиф Сталин Вторая мировая война рассекреченные документы Великая Отечественная война
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