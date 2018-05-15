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Баварское бы не пили: ИноСМИ рассекретили планы Гитлера по СССР

Общество » Наследие » Советское наследие

Разрушить Москву и затопить. Такие планы были у нацистской Германии, пишет Daily Star.

Баварское бы не пили: ИноСМИ рассекретили планы Гитлера по СССР. 386898.jpeg

Британский таблоид, ссылаясь на дневники немецкого генерала Франца Гальдера, раскрыл мотивацию Гитлера: уничтожение столицы деморализовало бы народ, лишило надежды на сопротивление.

На месте Москвы должно было появиться искусственное озеро — "монумент победы Гитлера и центральный элемент оккупированной России". Для этого планировалось открыть шлюзы канала Москва — Волга имени Сталина. Офицеру СС Отто Скорцени было поручено составить планы для захвата близлежащих плотин и создания "озера Гитлера", отмечает издание.

Гитлером двигали расистские идеи: он считал жителей СССР "неполноценными по сравнению с истинными арийцами". Если бы план фюрера осуществился, то миллионы русских, украинцев и представителей других славянских народов убили бы или поработили.

Через месяц после нападения на Советский Союз Гитлер и высшее руководство Германии начали делить непобежденную страну. 16 июля 1941 года в личном поезде фюрера состоялось совещание о целях войны против СССР. Сохранилась подробная протокольная запись начальника партийной канцелярии НСДАП Мартина Бормана.

Из нее стало известно, что вступительном слове Гитлер заявил: "…Крым необходимо освободить от коренного населения и заселить немцами….Точно так же Галиция (историческая область Восточной Европы, часть Польши и современной западной Украины), входившая ранее в Австрию, должна стать территорией рейха…колония на Волге должна стать частью рейха, а также область вокруг Баку; она должна стать немецкой военной колонией… Принципиально важно одно: существование обладающего вооруженными силами государства западнее Урала навсегда исключается…". Карельский полуостров тоже планировался присоединить к Германии.

Кроме того, захватчики хотели уничтожить Ленинград, а после передать территорию Финляндии. На территории немецких колоний предполагалось оставить около 50 миллионов коренных жителей (русских, белорусов и пр.). Славянам в этом "немецком раю" была уготована роль "обслуживающего персонала". Они должны были работать на фабриках и фермах на благо Германии.

Гитлер предполагал держать местное население на самом низком уровне развития, чтобы держать рабов в полном повиновении, им не следовало давать знаний. Порабощенный народ получал бы только импортную продукцию и был бы от нее полностью зависим. Рабам не полагалось: учиться, служить в армии, лечиться, ходить в театры, развивать свою культуру и национальную самобытность. Гитлер решил оставить для развлечения рабов только музыку, потому что она вдохновляет на труд. У подчиненных народов следовало поощрять коррупцию: она развращает, ослабляет нацию, и ее легче держать в повиновении.

Однако эти планы не осуществились, так как советские войска выбили нацистов России.

По подсчётам российских властей, общие военные потери СССР во время Второй мировой составили более 26 млн человек, обращает внимание Daily Star.

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