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Почему Ельцин солгал Клинтону о Путине

Общество » Наследие » Россия

Борис Ельцин лгал, когда говорил, что долго искал себе преемника в лице Владимира Путина, сказал "Правде. Ру" историк Андрей Фурсов. Почему же президент России не инициирует суд на ельцинщиной и Горбачевым?

Почему Ельцин лгал Клинтону о Путине. 391453.jpeg

Как следует из расшифровки телефонных переговоров Билла Клинтона с Борисом Ельциным в 1999 году, экс-президент России долго думал на тем, кто может в 2000 году возглавить страну. "В конце концов я наткнулся на него, это Путин", — сообщил он Клинтону."Вы будете вместе работать", — подчеркнул Ельцин, пообещав, что Путин продолжит линию предшественника на развитие демократии и экономики, а также расширит контакты России.

Сообщение прокомментировал для "Правды.Ру" историк, политолог Андрей Фурсов.

— Как эта новость характеризует Ельцина ?

— Первый момент, это то, что Ельцин отчитывается перед Клинтоном. То есть, он ставит вышестоящего начальника в известность о своем выборе. И здесь я вспоминаю, что первый, кому Ельцин сделал звонок о создании СНГ после сговора в Беловежской Пуще, это был президент США Джордж Буш-старший, и это сильно обидело Горбачева. Был еще отчет перед конгрессом, когда Ельцин заверил, что "коммунизм никогда больше не возродится на российской земле". Это лишний раз показывает что, по сути дела, ельцинский режим был полуколониальным.

Второе, я думаю, что Ельцин лгал, когда говорил, что долго искал преемника. Из того, что я знаю о событиях конца 90-х годов, Ельцин не собирался никуда уходить, однако несколько моментов заставили американских хозяев надавить на него. Во-первых, это заговор в армии под руководством Рохлина по устранению Ельцина. Только убийство Рохлина разрушило тогда этот план — окружению Ельцина стало понятно, что в армии назревает очень серьезное недовольство.

Во-вторых, незадолго до этого в парламенте едва не прошел импичмент Ельцину. И в-третьих — дефолт 1998 года. Эти три события подвели черту под ельцинским правлением, и ему пришлось довольно быстро искать преемника. По-видимому, сначала он рассчитывал на Степашина, но потом выявилось, что тот готов пойти на компромисс с командой Примакова-Лужкова, и появилась необходимость в другом варианте.

— Должна ли быть на государственном уровне дана оценка преступным действиям Бориса Ельцина, учитывая грабительскую приватизацию, обнищание народа, войну в Чечне?

— Российское руководство давно должно дать моральную оценку его правлению. Поспрашивайте людей, посмотрите интернет — ненависть к Горбачеву просто зашкаливает. К Ельцину — в меньшей степени, и это правильно, потому что Ельцин — это порождение горбачевщины. Если бы не было Горбачева, не было бы и Ельцина. Ельцин действовал в коридоре возможностей, заданных Горбачевым.

Задача российской власти дать моральную и правовую оценку горбачевщине и ельцинщине, но по-видимому, духа не хватает. Горбачев жив-здоров, и человек, который разрушил Советский Союз,  должен ответить.

Кроме того, дело не только в Ельцине, дело в ельцинском режиме, потому что там кроме Ельцина игроков хватает — и Гайдар, и Чубайс, но поскольку у нас в России за все отвечает первое лицо, то оно, безусловно, должно инициировать такие вещи.  Хотя я понимаю, что президенту это сделать очень сложно — его выдвинул Ельцин, он его преемник.

Сталин прекрасно понимал, кто такой Ленин, он отправил под нож ленинскую гвардию, но Ленина он не тронул по целому ряду причин, правда не личного, а идеологического характера. Нужен был святой, с тех пор мумия лежит в мавзолее. Я думаю, со временем оценка, безусловно, будет дана. Если России будет суждено сохраниться как здоровому организму, то вся гниль, которая была в нашей истории за последние тридцать-сорок лет, она должна получить очень четкую оценку.

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