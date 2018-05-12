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Источник Правда.Ру

ПФР сообщил о 129-летней россиянке. И это не рекорд!

Общество » Наследие

Самой возрастной жительнице России через полтора месяца исполнится 129 лет, и на данный момент она зарегистрирована в Чеченской Республике, сообщил RT со ссылкой на Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР).  Женщина, чье имя не называется, родилась 1 июля 1889 года.

Кавказ издавна славится своими долгожителями. Кроме того, по данным ПФР, сейчас в России получают пенсию 37 человек старше 110 лет, практически все они - жители Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ингушетии.

А пенсионеров, которые отметили свое столетие, больше всего живет в Москве, Подмосковье, Башкирии и Санкт-Петербурге.

В прошлом году средняя продолжительность жизни в России составила 72,6 года. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ее повышение к 2024 году до 78 лет, а к 2030-му - до 80 лет в день своей четвертой  инаугурации, 7 мая 2018 года.

При этом футуролог Данила Медведев в интервью Правде.Ру заявлял о том, что от правительства необходимо требовать обеспечения продолжительности жизни населения до 150, а то и 200 лет, и это абсолютно реально.

Сложно установить, кто именно является на данный момент рекордсменом-долгожителем. Потому что слишном много версий и источников, которые называют разных людей и разные возрастные рекорды. Кто-то называет 117 лет, кто-то 120, а кто-то и больше.

В 2016 году мировые СМИ облетела новость о том, что в Индонезии обнаружили мужчину, родившегося якобы в 1870 году, о есть ему на тот момент было полных 145 лет. Британская The Daily Mail сообщала, что рекордсмена зовут Мбах Готои он жил на острове Ява. Мбах уверил власти, что он родился 31 декабря 1870 года. Примечательно, что местные чиновники поверили ему и выдали паспорт с указанием столь невероятной даты рождения.

В британском York Castle Museum висит портрет жителя графства Йоркшир, который умер в 19 веке в возрасте 167 лет.  

А самая неероятная версия датирована 1933 годом, когда в американских журналах появился некролог, посвященный смерти человека, которому на тот момент было 256 лет. Его звали Ли Чинг-Юн, он жил в Китае и по некоторым данным родился то ли в 1736 году, то ли 1677.

Самый старый человек на планете всю жизнь занимался сбором, приготовлением и продажей лекарственных трав. Известны его поездки в Тибет, Кан-Су, Шаньси, Маньчжурию и прочие страны, являющиеся родиной редких лекарственных растений. Самый старый человек на земле в молодости занимался боевыми искусствами, и жители Сычуань, где он прожил всю жизнь,  рассказывали, как деды вспоминали, что знали этого мужчину, когда сами были еще маленькими. У самого старого человека было 24 жены, и он взрастил 180 наследников, многие из которых уже умерли. Самый старый человек на земле всегда соблюдал строгую диету, питался только рисом и вином, пил отвары из трав, которые собирал сам.

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