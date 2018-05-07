В православной капелле Мюнхена обнаружена картина, на которой Гитлер истязает Иисуса Христа.
Фюрера Третьего рейха не узнает только ребенок или ненормальный. Характерные недоразвитые усики и идиотская челка — вот прикид Адольфа Гитлера в годы его триумфа и торжества нацистской пропаганды. Совсем иным его изобразил после окончания Второй мировой войны скончавшийся в 1986 году немецкий художник Макс Лахер (Max Lacher).
Хохотун и Насмешник (именно так переводится фамилия этого мастера кисти) нарисовал своего "коллегу" (так и не ставшего художником Гитлера, который вдруг заинтересовался политикой) в православной часовне на старом Мюнхенском кладбище Вальдфридхоф-Зольн (Waldfriedhof Solln).
Протоиерей капеллы святой Анастасии в столице Баварии Апостол Маламуссис (Apostolos Malamoussis), как сообщает мюнхенская вечерка "Абендцайтунг", открывает свои двери на довольно короткий срок исключительно в мае-месяце.
Именно в эти весенние дни "святой Победы" прихожане смогут увидеть не лики советских победителей, но гнусное мурло нацистского вождя, который вместо римлян и иудеев, издевался над плотью Христа.
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