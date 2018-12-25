Количество любителей фастфуда в России увеличилось в два раза

Интерес российских городских жителей к фастфуду вырос в два раза, при этом они теперь тратят в кафе "быстрой еды" меньше денег. К любопытному выводу пришли аналитики сервиса электронных платежей "Яндекс.Деньги", подведя итоги за год, сообщает pora.ru.

Люди заказывают "быструю еду", ведясь на регулярные промоакции, предлагающие скидки и кешбэк при покупке фастфуда.

Как оказалось, больше всех покупают "быструю еду" в Воронеже, там платежи за заказы фастфуда увеличились в 2,5 раза за год. Уфа и Пермь вышли на показатель 2,2 раза. На третьей строке жители Ростова-на-Дону, где фанаты фастфуда вдвое увеличили прибыли кафе и ресторанов быстрого питания.

Число платежей также увеличилось в других крупных городах, составив 50-70 процентов. В Москве же, наоборот, отмечается спад интереса к "быстрой еде", что сказалось и на количестве платежей, ставших в 1,5 раза ниже.

Россияне любят фастфуд потому, предположили аналитики, что еда доставляется в квартиру, нет необходимости тратить время на приготовление обеда или ужина.

Однако такой показатель "увлеченности" нездоровой едой, безусловно, настораживает медиков, диетологов, так как все знают о вреде продуктов из "быстрых" ресторанов. Ученые доказали: фастфуд ведет к ожирению и даже нарушению психики.

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