Количество любителей фастфуда в России увеличилось в два раза

Интерес российских городских жителей к фастфуду вырос в два раза, при этом они теперь тратят в кафе "быстрой еды" меньше денег. К любопытному выводу пришли аналитики сервиса электронных платежей "Яндекс.Деньги", подведя итоги за год, сообщает pora.ru.
Люди заказывают "быструю еду", ведясь на регулярные промоакции, предлагающие скидки и кешбэк при покупке фастфуда.
Как оказалось, больше всех покупают "быструю еду" в Воронеже, там платежи за заказы фастфуда увеличились в 2,5 раза за год. Уфа и Пермь вышли на показатель 2,2 раза. На третьей строке жители Ростова-на-Дону, где фанаты фастфуда вдвое увеличили прибыли кафе и ресторанов быстрого питания.
Число платежей также увеличилось в других крупных городах, составив 50-70 процентов. В Москве же, наоборот, отмечается спад интереса к "быстрой еде", что сказалось и на количестве платежей, ставших в 1,5 раза ниже.
Россияне любят фастфуд потому, предположили аналитики, что еда доставляется в квартиру, нет необходимости тратить время на приготовление обеда или ужина.
Однако такой показатель "увлеченности" нездоровой едой, безусловно, настораживает медиков, диетологов, так как все знают о вреде продуктов из "быстрых" ресторанов. Ученые доказали: фастфуд ведет к ожирению и даже нарушению психики.
Читайте также:
Фастфуд серьезно расстраивает психику
Мясо и чипсы доводят женщин до депрессии
Фастфуд: страшные мифы и суровая реальность
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Стал ли Китай лидером в своем регионе - Юго-Восточной Азии? Что мешает его продвижению в мире? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.