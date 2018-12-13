Минэкономразвития предлагает оставлять больше денег должникам

Должники будут отдавать меньше. Минэкономразвития предлагает при взыскании долгов с россиян оставлять им доходы в размере прожиточного минимума. Об этом сообщают «Известия».
Инициатива призвана защитить малоимущих должников, которых по некоторым оценкам насчитывается в стране более 2 млн человек. Сейчас законодательство позволяет удерживать до половины от дохода должника.
К примеру, если у должника зарплата составляет 15 тыс. рублей, и у него забирают половину, то остается лишь 7,5 тыс., что не только ниже прожиточного минимума, но и недостаточно для оплаты коммунальных услуг, расходов на продукты, лекарства и транспорт.
Если законопроект будет принят, процесс возврата долгов замедлится, что вынудит банки отказываться от кредитования россиян с небольшим достатком, уверены эксперты.Размер прожиточного минимума определяется отдельно каждым регионов для разных категорий населения. В целом по России показатель на душу населения составляет 10,4 тыс. рублей.
Как сообщала "Правда.Ру" российские кредиторы в последнее время стали чаще судиться с заемщиками, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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