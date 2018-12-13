Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы

Россияне определились с главным виновником своих бед. Им стал президент Владимир Путин.

Более половины россиян (55%) считают, что ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни несет президент России, свидетельствует опрос Левада-центра.

В прошлом году таких было 49%. Уменьшилась доля вины правительства - с 45 % до 37% и лично премьера Дмитрия Медведева - с 30 до 21 %. Максимальная доля недовольных правительством и премьером за время исследований была зафиксирована в августе 2016 года (50 и 32% соответственно). Губернаторов обвиняют в этом году лишь 13%, по сравнению с 26% в 2017, а бизнес 5% - против 12 % в 2017 году. Так же уменьшилось количество не знающих, на кого возложить вину - с 13 до 6 %.

За 18 лет опросов Левада-центра доля респондентов, считающих Владимира Путина ответственным за проблемы, превышала 50% три раза: в ноябре 2018 года, в августе 2012 года (51%) и в августе 2014 года (65%). Данные опроса говорят о том, что люди считают президента осведомленным в том, что делает правительство и власти на местах.

Напомним, что Владимир Путин через своего пресс-атташе неоднократно заявлял, что пенсионная реформа - это дело правительства, а он ее поправит, если сочтет нужным.

Левада-центр также задал респондентам вопросы о вероятности протестов. 37% опрошенных считают вполне возможными в своих населенных пунктах массовые выступления против падения уровня жизни и в защиту своих прав. Большая часть респондентов (59%) называют такое развитие событий маловероятным. В июле протестные ожидания были выше (41 против 54% соответственно).

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