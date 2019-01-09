СМИ прогнозируют "голодные бунты" в регионах России

В наступившем 2019 году улучшения в экономике не будет. Судя по набранным населением кредитам, все более массовыми будут личные банкротства граждан, назревают протесты.

Об этом пишет руководитель аналитического отдела сайта Тайга. инфо Алексей Мазур.

Аналитик прогнозирует, что будет расти количество налогов, сборов, акцизов, "и сами они тоже будут расти". В связи с этим популярность правительства будет падать, как и рейтинг президента.

В законотворчестве, с его точки зрения, будет расти количество запретительных законов. "Люди с часами по миллиону рублей и с дворцами, которые стоят столько же, сколько пенсионеры небольшого города получают за год, будут повышать пенсионный возраст, сокращать социальные выплаты, объяснять, что государство нам ничего не должно, а мы — должны быть благодарны государству и олигархам (то есть им) за то, что у нас — не как в Париже", — указывает автор.

Алексею Мазуру также не нравится, что российская помощь, как финансовая, так и военная уходит в Венесуэлу, Иран, Сирия и КНДР, так же его беспокоит, "что же будет с рублем и с нами, если нефть снова рухнет?".

"Поскольку правительство потеряло адекватность, а с мест все докладывают о непрерывных успехах, росте экономки и средней зарплаты (и главу Росстата, наконец, сменили на выходца из Минэкономики), следует ожидать голодных бунтов в малых городах, а также массового отказа платить по счетам ЖКХ",- пишет аналитик. Однако, учитывая" долготерпение народа", согласно Алексею Мазуру," скорее всего, в 2019 году до социального взрыва еще не дойдет". "Но в сентябре на выборах разного уровня "партию власти" ждет массовый провал, после чего в регионы вернется реальная политика", — резюмирует автор.

Как сообщала "Правда.Ру", о том, что с цифрами по экономике страны далеко не все в порядке, говорит недавнее увольнение руководителя Росстата. Михал Хазин дает реальный прогноз на 2019 год. Эксперт прогнозирует в 2019 году падение ВВП на 3%, инфляцию порядка 12-15%, "как и в этом году", и "падение уровня жизни населения, соответственно".

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