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Источник Правда.Ру

"Московские Суворовцы" и ДОСААФ России: план действий по кадетскому образованию

Общество » Семья » Воспитание

29 мая в Москве прошло совместное заседание представителей общественной организации "Московские Суворовцы" и ДОСААФ России.

Стороны обменялись мнениями о работе ДОСААФ и концепции кадетского образования в России. Председатель общественной организации "Московские Суворовцы" Дмитрий Нестеров, в частности, заявил, что одним из основных приоритетных проектов в сфере довузовского образования должен стать проект "Кадетское образование". Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации.

Как рассказал член совета Министерства образования и науки РФ по кадетскому образованию Дмитрий Нестеров, в соответствии с распоряжением главы государства еще от 2015 года было проведено множество заседаний совета по кадетскому образованию, проведены мониторинги, переработаны сотни документов, касающееся данной темы.

"За это время под руководством министра образования и членов совета по кадетскому образованию была подготовлена концепцию развития кадетского образования до 2020 года, сформирован точный план действий. Документ учитывает интересы всех министерств и ведомств, но самое главное, что этот план учитывает и интересы кадет, которые сейчас учатся в таких заведениях или планируют поступать в кадетские корпуса", — напомнил он.

"Необходимо распространение результатов пилотных проектов, а также лучших практик реализации концепции в субъектах Российской Федерации, — уверен Дмитрий Нестеров. — Особое внимание надо уделить модернизации инфраструктуры кадетского образования".

По мнению председателя общественной организации "Московские Суворовцы", реализация концепции к 2020 году позволит сформировать эффективные механизмы государственно-общественного межведомственного управления кадетским образованием, обеспечит высокое качество кадетского образования за счет создания соответствующей воспитательной среды и привлечёт квалифицированные кадры, подготовит несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе, к государственной службе российского казачества.

Кроме того, говорит Дмитрий Нестеров, будет создана комплексная инфраструктура современного детства, удовлетворяющая общественным потребностям в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей.

Советник председателя ДОСААФ России, заместитель председателя Межведомственного совета Министерства образования и науки РФ по кадетскому образованию, председатель Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России" Александр Владимиров поддержал позицию "Московских Суворовцев".

В своем выступлении советник председателя ДОСААФ Александр Владимиров также отметил, сегодня резко усиливается востребованность государством деятельности ДОСААФ как общественно-государственной организации, готовящей российских граждан к защите Отечества.

"Дальнейшее развитие и выживание России во многом зависит от подготовки ее населения к защите Отечества, вопроса, в решении которого добровольное общество является ведущим объединением страны, — считает он. — Для безусловного выполнения и гарантированной государственной эффективности выполнения, возложенных на ДОСААФ задач, оно должно развиваться в соответствии с требованиями времени, возрастающими масштабами и сложностью выполняемых задач. Поэтому ДОСААФ России должно иметь необходимое право, соответствующую структуру и собственные экономические возможности".

По словам Александра Владимирова, основная цель ДОСААФ в современных условиях — выжить, закрепиться и занять стабильное место в системе национальной обороны и в сфере образования, а также достигнуть признания в качестве ведущего объединения в области военно-патриотического воспитания и национально-патриотической идентификации граждан России.

"Основная парадигма деятельности и развития ДОСААФ — переход от добровольческой подготовки к службе в российской армии к массовой и обязательной подготовке наших граждан для защиты своей страны", — резюмировал он.

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Темы ДОСААФ суворовцы Дмитрий Нестеров Александр Владимиров Московские Суворовцы кадетское образование
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