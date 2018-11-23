Проекты московской системы образования получили международное признание

Сразу два проекта департамента образования города Москвы попали в список 100 главных образовательных проектов мира по версии некоммерческой организации HundrED.

Международное жюри высоко оценило "Московскую электронную школу" и "Медицинский класс в московской школе". Обе новации были представлены на саммите, который прошел в начале ноября в Хельсинки.

"Существует много платформ для электронных школ, содержащих значительное количество материалов, созданных учителями. Но эти платформы не предназначены для совместной деятельности учителей или школ. "Московская электронная школа" — действительно простое, продуманное, высококачественное решение проблемы, с которой сталкиваются большинство городов и стран", — отмечает один из основателей HundrED Саку Туоминен.

В свою очередь, проект "Медицинский класс в московской школе", по словам Туоминена, решает проблему разрыва между школой и вузами, а также между вузами и работодателями.

В настоящее время он реализуется в 69 школах при поддержке Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, более 50 организаций столичной системы здравоохранения, Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗгМ.

Оснащение медицинских классов позволяет изучить основы микробиологии, биохимии, анатомии, познакомиться с нанотехнологиями в медицине и получить практические умения.

В конце обучения учащиеся сдают предпрофессиональный экзамен, по итогам которого получают дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры проекта.

"Выпускники московских школ, которые будут реализовывать себя как будущие медики, точно будут востребованы в нашем городе. Поэтому появились медицинские классы. Через предпрофессиональное образование мы помогаем школьникам выбрать перспективные для них учебные маршруты. Мы не ошиблись. Сегодня количество поступающих в ведущие медицинские вузы на бюджетное отделение выпускников московских школ выросло кратно", — говорит руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.

Саку Туоминен также отметил высокий уровень качества процесса внедрения инноваций в московской системе образования. Оба проекта будут продвигаться на мировом уровне через ресурсы HundrED.

"Я думаю, оба проекта могут быть с легкостью реализованы почти в каждой стране мира, на каждом континенте. Что мы пытаемся делать? Продвигать эти инновации насколько это возможно", — говорит господин Туоминен.

Главная цель организации HundrED — содействие развитию школьного образования во всем мире путем выявления и продвижения в разных странах мира.

С 2017 года эксперты организации выбирают 100 инновационных проектов, которые в обязательном порядке должны обладать следующими характеристиками: инновационность, эффективность, воспроизводимость.

Авторы проектов получают возможность представить их на саммите, который в этом году проходил 7-9 ноября в Хельсинки.

Источник фото: hundred.org