Московские суворовцы и офицеры России создадут совет по военному образованию

14 мая 2018 года в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Общероссийской общественной организацией "Офицеры России" и общественной организации "Московские Суворовцы".

Документ подписали председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой Российской Федерации Сергей Липовой и председатель общественной организации "Московские Суворовцы", член совета Министерства образования и науки РФ по кадетскому образованию Дмитрий Нестеров.

"Целью и предметом соглашения являются совместные согласованные действия, взаимная поддержка и сотрудничество по вопросам военно-патриотического воспитания молодёжи в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. №1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы"", — рассказал председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой Российской Федерации Сергей Липовой.

По его словам, соглашение нужно для того, чтобы можно было вместе работать по многим проектам, которые в ходе встречи уже определились и по которым, надеюсь, достигнем успеха.

Один из совместных проектов — формирование совета по военному образованию. Его участники займутся вопросами военного образования, довузовской военной подготовкой и доработкой концепции кадетского образования в России. "Представители общественных организаций сосредоточатся на системе военного образования в стране и продолжат работу по довузовскому военному образованию (кадетскому образованию) совместно со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами", — подчеркнул председатель общественной организации "Московские Суворовцы", член совета Министерства образования и науки РФ по кадетскому образованию Дмитрий Нестеров.

Он также пояснил, что кадетское образование — это целенаправленный процесс воспитания и обучения учащихся в общеобразовательных организациях кадетского типа с учётом исторических традиций русских кадетских корпусов.

"Все наработки, предложения и замечания будут задокументированы и переданы до конца 2018 года на рассмотрение в совет Министерства образования и науки РФ по кадетскому образованию", — добавил председатель общественной организации "Московские Суворовцы" Дмитрий Нестеров.

На сегодняшний день в России действует около 200 образовательных организаций кадетского типа. Кадетские и казачьи кадетские образовательные организации находятся в ведении различных федеральных министерств, ведомств, субъектов Российской Федерации (Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, Следственного комитета, Минкультуры, а также Минобрнауки России и органов образования субъектов РФ). В них одновременно учатся более 45 000 человек, и ежегодно выпускается около 8000 суворовцев, нахимовцев и кадет.