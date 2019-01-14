Новый смертельно опасный вирус обнаружен в Китае

Международной группой исследователей на территории Китая найден смертельно опасный филовирус — "родственник" Эболы, пишет сайт Pora.ru.

Китайские ученые совместно с сингапурскими коллегами из Национального университета сообщили, что клетки потенциально опасного вируса Менгла обнаружены у летучих собак, которые обитают в провинции Юньнань. Этот филовирус смертельно опасен для людей и животных, как и печально известный Эбола.

Ученые установили, что новый вид вируса подобен другим "собратьям" на 54 процента, в нем содержится белок NPC1, аналогичный вирусу Эболы.

Способность к мутации позволяет ему перейти межвидовый барьер, принимая для своего максимального размножения условия конкретного организма, и стать белку связующим звеном с клеткой хозяина. Ученым пока неизвестно, как вирус Менгла влияет на живых существ, но они уверены в его потенциальной смертельной опасности по причине схожести с Эболой.

Pora.ru напоминает, что в Западной Африке в феврале 2014 года была зарегистрирована вспышка геморрагической лихорадки Эбола, острой вирусной болезни с высокой степенью заразности, тяжелым течением и высокой смертностью. Летальные случаи составили 90 процентов.

По данным ВОЗ, с февраля по май 2015 года свыше 11 тысяч человек погибли, а заразились более 26 тысяч.

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