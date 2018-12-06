Школьников Амура учат: Россия захватила регион у Китая

"Россия захватила Амурскую область". Такая строчка имеется в учебнике для 8-ых классов, по которому изучают историю благовещенские школьники.

Тревогу поднял неравнодушный родитель одного из восьмиклассников. Как он сообщил местным средствам массовой информации, таким образом учеников якобы учат тому, что русские живут на захваченных территориях. Мужчина признался, что очень удивлен — он не нашел такой резкой формулировки даже в сети Интернет, который, по меткому выражению, "помнит все". Житель Благовещенска посетовал, что в учебнике нет ни слова об Айгуньском договоре. Именно этот договор между Российской Империей и Китаем, напомним, установил новые официальные границы двух государств у реки Амур.

О том, что Россия захватила Амурскую область, составители учебники написали в параграфе, посвященном истории Китая. Так, что примечательно, Россию, а также Францию, Вьетнам и Японию эксперты определили, как государства, лишившую империю целого ряда регионов.

По мнению ряда отечественных историков, такую точку зрению составителей учебника можно вполне посчитать прозападной. Дело в том, указывают историки, что в Европе и Российскую Империю, и Францию, и все прочие перечисленные в учебнике страны считают теми, кто именно что захватил тамошние территории. Однако, подчеркивают отечественные исследователи, в отношении России было бы корректнее употреблять термин "присоединение", а не "захват". Потому что, указывают историки, Российская Империя, в отличие от тех же европейских государств, не применяла военную силу против Китая.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьников из Пскова руководство школы заставляет зубрить основы православия. Родители, понятное дело, от того, что факультатив превратился в обязательное занятие, негодуют. Но директриса, что любопытно, их точку зрения не разделила — она заявила, что в Пскове не учить православие — кощунство, ведь "кругом православие, тут везде храмы!".

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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