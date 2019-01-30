3D-принтер решит проблемы мужского облысения

Задачу облысения решили исследователи компании L'Oréal, предлагающие зарастить проплешины с помощью волосяных фолликул, напечатанных на 3D-принтере. Эта технология уже прошла испытание, показавшее положительные результаты, сообщает Pora.ru.

В принтере биологическая ткань, наносимая на матрицу с высокой точностью, играет роль "чернил". Таким образом происходит создание волосяной луковицы.

На участки облысения пересаживаются луковицы, причем нет никакой необходимости брать "родные" волосяные луковицы из волосистой части головы. Эта конструкция по надежности и "выживаемости", как заверяют ученые, превышает 95 процентов.

Искусственный фолликул создается на принтере слой за слоем. Чтобы провести операцию по пересадке их на голову, на создание партии потребуется около 21 дня. В течение этого времени происходит созревание луковицы, и они полностью готовы к пересадке.

Разработчики новой методики совместно с компанией Poietis планируют, что печатное устройство станет доступным для каждого желающего скорректировать растительность на голове.

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