Врачи: алкоголь продлевает жизнь сердечникам

Употребление алкоголя в ограниченных количествах способствует улучшению физического состояния людей с заболеванием сердца. К такому выводу пришли ученые из университета Вашингтона.
На исследование в городе Сент-Луис у профессоров ушло около 24 лет. За это время американские ученые проанализировали информацию о здоровье шести тысяч пожилых людей. В течении разных лет исследований у части пенсионеров развивалась сердечная недостаточность.
Испытуемые были разделены на три группы. Первая группа никогда не употребляла алкогольные напитки. Участники второй группы позволяли себе спиртное в умеренных количествах. Третью группу составили сильно пьющие люди. После постановки диагноза сердечного заболевания жизнь всех добровольцев менялась.
Исследователи выяснили, что первая и третья группа живут с болезнью сердца меньше, нежели вторая. Употребление алкоголя в малых дозах позволяет держать состояние здоровье в стабильности, и не вредит организму. В среднем, участники второй группы живут на полтора года дольше других. Ученые также уточнили, что начинать употребление алкоголя, лишь после обнаружения сердечной недостаточности нельзя.
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