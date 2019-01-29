Мужской мозг не приспособлен к многозадачности

Как сообщает Pora.ru, недавно проведенное исследование в Высшей школе экономики России, окончательно подтвердило факт о неспособности мужского мозга справляться с многозадачностью. Женщины же, наоборот, легко решают одновременно несколько проблем.

Специалисты сделали такой вывод на основе результатов исследования с участием 140 человек в возрасте 20-65 лет. Испытуемым предлагалось делать сразу несколько действий, переключаясь с одного на другое.

Оказалось, что женщины обладают способностью задействовать дополнительные отделы головного мозга, которые помогали им решать сразу несколько задач. Мужчины же с великим трудом делали то, что от них требовалось, или вовсе опускали руки, так как не могли быстро перейти от одного вида деятельности к другому.

Данный эксперимент проведен учеными, чтобы еще раз подтвердить теорию о том, что мозг мужчин не рассчитан на выполнение нескольких задач в одно время. Возможно, данный феномен связан с эволюционным процессом.

Мужчина уходил либо охотиться, либо воевать, либо охранять жилище от врагов, а женщины в его отсутствие присматривали за детьми, готовили еду, занимались собирательством, приводили в порядок место обитания, ходили за хворостом, чтобы хранить очаг.

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