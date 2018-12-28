В Томске создана "микроволновка" для л﻿ечения обморожений

В сибирском городе Томске, где нынешней зимой регистрируются крепкие морозы, проходит испытание первой в мире установки для лечения обморожений, сообщает сайт pora.ru.

Пострадавшие от холода конечности отогреваются посредством воздействия на них слабого СВЧ-излучения небольшой мощности, прогревающего руку или ногу на всю глубину.

По обыкновению люди при обморожении стараются интенсивно согревать руки или ноги, что приводит к омертвению тканей (некрозу). Это происходит по причине повышения температуры снаружи. Сосуды, находящиеся близко к поверхности кожи, "оттаивают", раскрываются и начинают продвигать кровь и лимфу. А внутри сосуды еще заморожены, не отогрелись, они перекрывают путь кровотоку и лимфотоку. Из-за этого и происходит разрыв сосудов и некроз.

На лечение обморожений обычно уходит два месяца и более, а стоимость такой терапии обходится в два раза дороже, чем, например, лечение ожогов. Инвалидность наступает в 90% случаев обморожений.

Сибирские ученые, стараясь помочь пострадавшим от холода, разработали и сконструировали микроволновую камеру — эффективное и недорогое оборудование. "Микроволновка" снабжена гибким рукавом, куда помещается рука или нога человека. Тем самым сам пациент и персонал изолируются от облучения. Один сеанс "отогрева" рассчитан в среднем на 30 минут, разработчики полагают, что для лечения обморожений достаточно будет одного-двух сеансов.

В настоящее время проводятся испытания камеры, в экспериментах принимают участие добровольцы. Результаты покажут, есть ли необходимость в доработке оборудования. В дальнейшем пройдут испытания — доклинические и клинические, после устройство передадут в массовое производство с выводом на рынок.

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